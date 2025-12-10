Los casinos de Ricardo Salinas Pliego recibieron un fallo a favor de parte del juez sexto de Distrito en Materia Administrativa, pero, ¿quién es Francisco Javier Rebolledo?

El juez no sólo ha sido señalado por favorecer a Ricardo Salinas Pliego, por lo que se solicitó su separación, sino que tendría otras resoluciones polémicas en su currículum.

¿Quién es Francisco Javier Rebolledo? Juez que falló a favor de Ricardo Salinas Pliego

Francisco Javier Rebolledo Peña es un juez federal, sexto de Distrito en Materia Administrativa cuyo nombre se ha visto envuelto en diferentes casos polémicos.

El más reciente es el de Ricardo Salinas Pliego y sus casinos, suspendidos el pasado 11 de noviembre, sin embargo, Francisco Javier Rebolledo otorgó una suspensión provisional para reactivar las plataformas bet365 y betano.

Sin embargo, no es la única polémica, ya que Francisco Javier Rebolledo también rechazó la suspensión de cuentas de un colaborador cercano de Rosario Robles en 2019, Ramón Sosamontes.

Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas (Moisés Pablo Nava)

¿Qué edad tiene Francisco Javier Rebolledo?

Sin embargo, se desconoce la edad de Francisco Javier Rebolledo, aunque sería originario de Ciudad de México.

¿Qué signo es Francisco Javier Rebolledo?

Derivado de no tener información sobre su fecha de nacimiento, tampoco es posible indicar el signo zodiacal de Francisco Javier Rebolledo.

¿Quién es la esposa de Francisco Javier Rebolledo?

No se tiene información sobre el estado civil de Francisco Javier Rebolledo, por lo que se desconoce quién es su esposa.

¿Francisco Javier Rebolledo tiene hijos?

Asimismo, tampoco se sabe si Francisco Javier Rebolledo tiene hijos.

¿Qué estudió Francisco Javier Rebolledo?

Francisco Javier Rebolledo es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿En qué ha trabajado Francisco Javier Rebolledo?

Tal como se señala en el currículum del Consejo de la Judicatura Federal, Francisco Javier Rebolledo fue nombrado juez de Distrito en 2004 y ratificado en 2010 mediante el Séptimo Concurso Interno de Oposición.

Como juez, Francisco Javier Rebolledo ha dictado algunas polémicas sentencias:

Suspensión definitiva para la exposición “La Venida del Señor” y su exposición

Otorgó una suspensión provisional a Monsanto, en 2021, pese a decreto presidencial de eliminar progresivamente el glifosato

Desechó la aplicación de un nuevo programa de estudios del Plan Piloto de la Secretaría de Educación Pública (SEP)

La venida del Señor del artista mexicano Fabián Cháirez (Michelle Rojas)

Sin embargo, previo a ser juez sexto de Distrito, Francisco Javier Rebolledo también ha fungido como:

Actuario judicial en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito

Secretario en el Juzgado de Distrito en Materia Agraria

Secretario en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa

Secretario en el Juzgado Tercero de Distrito en Morelos

Secretario en el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito

Secretario en el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil

Secretario en el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil

Secretario en funciones de Magistrado del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil

Juez Tercero de Distrito Itinerante en el Estado de Tamaulipas

Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Coahuila

Juez Sexto de Distrito en el Estado de Sonora

Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México en tres ocasiones

Juez en funciones de Magistrado en el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa

Francisco Javier Rebolledo debe apartarse de caso de casinos de Ricardo Salinas Pliego: Segob

La Secretaría de Gobernación (Segob) promovió una recusación en contra del juez Francisco Javier Rebolledo, tras la suspensión provisional que reactivó los casinos de Ricardo Salinas Pliego.

Dicha recusación impide que el juez Francisco Javier Rebolledo resuelva con una suspensión definitiva para los casinos de Ricardo Salinas Pliego, que estaba prevista para el 15 de diciembre.

Aunado a la solicitud de la Segob, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa revirtió el criterio de Francisco Javier Rebolledo.