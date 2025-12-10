La Secretaría de Gobernación (Segob) promovió un recurso de recusación para apartar del caso al juez federal Francisco Javier Rebolledo, quien ordenó levantar el bloqueo a los sitios de apuestas y casinos en línea del empresario Ricardo Salinas Pliego.

Cabe recordar que el 28 de noviembre el juez levantó el bloqueo a dos sitios de la empresa de casinos Ganador Azteca, propiedad del Grupo Salinas.

Se trata de los sitios de los casinos Bet365 y Betano que fueron suspendidos, luego de que el 11 de noviembre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de la empresa Ganador Azteca por sospechas de lavado de dinero.

Juez benefició a empresas de casinos en línea de Ricardo Salinas Pliego

Francisco Javier Rebolledo es el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa quien concedió el recurso para reactivar los sitios.

A pesar de su decisión, la misma se revocó el 3 de diciembre por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.

Grupo Salinas confirma clausura de casinos (Eduardo Díaz/ sdpnoticias)

Segob busca impedir suspensión definitiva a favor de Ganador Azteca de Ricardo Salinas Pliego

La Segob busca impedir que el juez conceda una suspensión definitiva a favor de la empresa Ganador Azteca, pues tenía pendiente resolver el 15 de diciembre.

Y es que el juez ya había dado a entender que mantendría su criterio para resolver la suspensión definitiva a favor de las empresas de casinos en línea de Ricardo Salinas Pliego.

El juez tiene varios episodios de enfrentamientos con los gobiernos de la transformación ya que en 2022 impidió aplicar el plan piloto de la SEP para su nuevo programa de estudios, lo que provocó que estuviera en la mira del expresidente Andrés Manuel López Obrador.