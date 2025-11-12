El gobierno de México clausuró 13 casinos en diferentes ubicaciones en México como parte de las investigaciones por lavado de dinero contra ellas; de dichos establecimientos, 2 pertenecen a Grupo Salinas.

A través de un comunicado, Grupo Salinas confirmó que sus casinos fueron cerrados como parte de dicha investigación, hecho que calificó como una persecución.

“Esta acción arbitraria…confirma lo que hemos venido señalando por meses: está en marcha una campaña sistemática del gobierno en contra de nuestro fundador y presidente, Ricardo Salinas Pliego. Seguiremos defendiendo nuestros derechos con la ley u la razón ética y jurídica de nuestro lado. No nos van a callar. No nos van a doblar” Grupo Salinas

Grupo Salinas confirmó que dos de los casinos de su propiedad fueron clausurados el pasado 11 de noviembre.

Se tratan de:

Ganador Azteca S.A.P.I.

Operadora Ganador TV Azteca, S.A.P.I. de C.V.

Según el grupo, esto es una muestra del “uso faccioso del aparato del Estado para asediar a Grupo Salinas por todos los Frentes” y acusó del uso de las instituciones federales para realizara “este acto autoritario e infundado”.

Las instituciones a las que acusa son:

Asimismo, resaltó que sus casinos cumplen con todos los requerimientos y normativas aplicables al sector.

Además, reiteró que mantienen “los más altos estándares de prevención de lavado de dinero”

“Resulta lamentable que las instituciones del gobierno, en vez de dedicar sus esfuerzos a la tarea del quehacer gubernamental, se presten a un acto doloso y persecutorio como este, motivado únicamente por intereses políticos” Grupo Salinas

Gobierno de México clausura 13 casinos “para impedir el lavado de dinero”

Por su parte, el gobierno de México informó que los 13 casinos clausurados tendrían vínculos con la delincuencia organizada para el lavado de dinero.

Al identificar operación en efectivo, así como flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas, se accionó con la clausura de los casinos.

Esto al considerarlos de “alto riesgo financiero” tras identificar conductas “presuntamente consistentes con tipologías internacionales de lavado de dinero”.

Los casinos clausurados se ubican en los estados de: