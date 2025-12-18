Ricardo Salinas Pliego estaría en una cena navideña ofrecida por el presidente Donald Trump en la Casa Blanca este 18 de diciembre, así lo afirman columnas de opinión, mientras el dueño de Elektra ha confirmado que esta noche estará en Washington D. C. en los Estados Unidos.

“Hoy nos toca cena navideña en Washington D.C.” Ricardo Salinas Pliego

Ricardo Salinas Pliego presumió las facilidades de tener visa y avión para dar indicios de cercanía con Donald Trump ya que estuvo en su residencia privada Mar-a-Lago en Florida, desde donde colgó fotos de pertenencias como aviones con el apellido del presidente estadounidense.

Salinas Pliego en Mar-a-Lago; surgen rumores de invitación de Trump a cena de Navidad (X: @RicardoBSalinas)

Ricardo Salinas Pliego y Hugo Salinas Sada jugaron golf en Mar-a-Lago la residencia privada de Donald Trump

Ricardo Salinas Pliego y su hijo Hugo Salinas Sada fueron invitados a jugar golf en Mar-a-Lago el día anterior.

El empresario mexicano dijo que estos días han sido productivos al mostrar la preparación del viaje de Miami, Florida, a Washington D.C.

En redes sociales también compartió una foto con su hijo en Mar-a-Lago y otros detalles de la residencia privada de Donald Trump, ubicada en Palm Beach, Florida.

Recuerdan demanda de Ricardo Salinas Pliego en Estados Unidos

De acuerdo con la columna Bajo Reserva de El Universal, el encuentro de Donald Trump con Ricardo Salinas Pliego busca ser un punte para la relacional entre ambas naciones.

En redes sociales han surgido comentarios de todos tipo, algunos recordando la demanda que Ricardo Salinas Pliego tiene en Estados Unidos por parte de AT&T.

Algunos comentarios han recordado que otros perfiles empresariales fueron invitados a la toma de posesión de Donald Trump y otros más señalan que están cultivando relaciones rumbo a las elecciones 2030.