Ricardo Salinas Pliego se compara con Donald Trump y dice que ambos son perseguidos políticos.

Después de que el empresario fuera invitado a la cena navideña en la Casa Blanca, fue entrevistado por su propia televisora sobre la relación de México y Estados Unidos, así como su opinión del mandatario Donald Trump.

De esta entrevista el empresario mexicano encontró similitudes y aprendizajes entre él y Donald Trump.

Ricardo Salinas Pliego cree que él y Donald Trump son perseguidos políticos

En opinión del empresario Ricardo Salinas Pliego tras esta visita a Washington D.C. en la Casa Blanca, cree que él y Donald Trump son perseguidos políticos.

En esta entrevista el empresario aseguró que Donald Trump es mayor que él.

Además de que Trump lleva mucho más tiempo en la política que él, por lo que el mandatario estadounidense tiene una experiencia muy distinta a la de él.

Adicionalmente el empresario Ricardo Salinas Pliego recordó que Donald Trump había sido perseguido políticamente y él también.

Por lo que que aseguró que él también es un "perseguido político en México" por sus opiniones y posiciones en contra del Gobierno.

Es por ello que el empresario Ricardo Salinas Pliego encuentra esta similitud entre ambos.

“Obviamente él es mayor que yo y él ha estado en política mucho más tiempo que yo. Entonces en ese sentido tiene una experiencia muy distinta ¿no?. Ahora sí es correcto de que él ha sido perseguido políticamente y yo también soy perseguido político en México con mis opiniones, por mis posiciones. Entonces en eso creo que compartimos esa experiencia” Ricardo Salinas Pliego, empresario

También en redes sociales el empresario Ricardo Salinas Pliego compartió parte de su experiencia de su vista a la Casa Blanca.

De la que aseguró que tuvo entrevistas, reuniones y “una muy productiva cena” en Washington a la que fue uno de los invitados de esta celebración de empresario que realiza Donald Trump año con año.

Según Ricardo Salinas Pliego regresa a México “inspirado y convencido” de que no se puede avanzar de rodillas y que no se debe de vivir con miedo.

Afirmó que seguirá trabajando por un mejor país, en "un México donde se defienda y valore la Vida, la Propiedad y la Libertad".

Se terminó la agenda del día de hoy, tuve entrevistas, reuniones y una muy productiva cena aca en Washington.



Regreso a México inspirado y convencido de que no se puede avanzar de rodillas, ni se debe vivir con miedo.



Hay que seguir trabajando por un mejor país, un México donde… pic.twitter.com/oxOMSSA1Yr — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) December 19, 2025

Las declaraciones de Ricardo Salinas Pliego ocurre después de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le ofreciera un descuento del 39% para pagar sus deudas fiscales.

Cabe recordar que Ricardo Salinas Pliego también enfrenta problemas fiscales en Estados Unidos con inversores.