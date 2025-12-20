Tras la cena navideña en La Casa Blanca a la que acudió Ricardo Salinas Pliego, se dieron a conocer diversos detalles del evento al que Donald Trump se habría presentado sólo cinco minutos.

El 18 de diciembre tuvo lugar una cena navideña en La Casa Blanca con Donald Trump y su esposa, Melania Trump, como anfitriones, a la cual Ricardo Salinas Pliego afirma que fue invitado.

Esto se sabe de la cena navideña de Donald Trump a la que asistió Salinas Pliego

Fue Ignacio Rodríguez quien compartió cómo fue la cena navideña de Donald Trump, organizada para fans y socios en La Casa Blanca, sin ningún político de alto nivel.

Detalló a su vez que en vez de cena navideña era un buffet para creadores de contenido, razón por la cual Ricardo Salinas Pliego no recibió invitación de papel.

La Casa Blanca | Imagen de referencia (Melania Trump vía X)

Esto se observa en las diferentes imágenes que compartió, como las instrucciones de arribo a La Casa Blanca y las diversas mesas en un salón de la residencia presidencial con varios árboles navideños.

Añade que ni Ricardo Salinas Pliego ni ningún otro asistente se tomaron fotos con Donald Trump, quien habría aparecido cinco minutos al evento en La Casa Blanca.

Ricardo Salinas Pliego también dio detalles de la cena navideña de Trump

De momento, no se tienen fotos oficiales de la cena navideña en La Casa Blanca; sin embargo, internautas han señalado que las imágenes compartidas no corresponden al evento que asistió Ricardo Salinas Pliego.

Por otra parte, Ricardo Salinas Pliego ha compartido tres publicaciones con fotografías presuntamente de la cena navideña, entre ellas una de Donald Trump gritando.

Aunado a una segunda de su retrato y otra más en la que Ricardo Salinas Pliego posa con Christopher Landau, con quien habría mantenido una conversación sin dar más detalles de la misma.