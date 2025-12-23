Como parte de los festejos por Navidad, Donald Trump y Melania Trump compartieron la foto oficial desde la Casa Blanca.

En 2017 fue la primera vez que Donald Trump y Melania Trump compartieron los festejos por Navidad en la Casa Blanca junto a su familia.

Donald y Melania Trump comparten foto por Navidad desde la Casa Blanca

A un día de la Noche Buena y dos de Navidad, el presidente de Estados Unidos compartió la foto familiar oficial junto a su esposa Melania Trump en la Casa Blanca.

Con el mensaje “Feliz Navidad del presidente Donald J. Trump y la primera dama, la señora Melania Trump” es que los esposos se compartieron desde la fachada de la Casa Blanca.

La foto de Navidad de Donald Trump y Melania Trump. (@WhiteHouse)

Esta es la primera Navidad que Donald Trump pasa en la residencia en su segundo mandato en Estados Unidos, siendo que aún le quedan tres por festejar ahí.

La primera vez que el presidente celebró con Melania Trump en la Casa Blanca fue en 2017 siendo cuatro navidades las que pasó ahí.

Pese a que en la Casa Blanca también vive su hijo menor Barron Trump, este suele no aparecer en actos públicos ni fotos familiares.

El resto de los cuatro hijos de Donald Trump no residen en la Casa Blanca, debido a que viven en otras ciudades y tienen sus propias familias.