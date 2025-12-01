Roberto Palazuelos -de 58 años de edad- minimiza las irregularidades que llevaron a la suspensión de su hotel Diamante K en Tulum.

La Profeco suspendió hoteles y restaurantes que violaban los derechos de los consumidores en Tulum, y el hotel Diamante K fue uno de lo sancionados.

Roberto Palazuelos minimiza las irregularidades en su hotel Diamante K

La Profeco suspendió el hotel Diamante K por no exhibir los militros de sus bebidas en el menú y por que los empleados solicitaban propinas a los huéspedes.

A pesar de eso, Roberto Palazuelos insiste en que las irregularidades en su hotel no son tan graves y resolverá la situación conforme a la ley.

“Hicieron un operativo general y luego sacaron una nota de que había clausurado hoteles por abusos, nada más que hubo hoteles que tuvieron cositas mínimas” Roberto Palazuelos

🗣️Roberto Palazuelos aclara la situación sobre la clausura de sus hoteles y asegura que todo se resolverá conforme a la ley. Además, confiesa que aún no prueba el tequila que promociona Luis Miguel, pero que le encantaría hacerlo. 🔥#TodoParaLaMujer con Maxine Woodside… pic.twitter.com/0QGDrTfqip — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) December 1, 2025

Roberto Palazuelos asegura que sancionaron su hotel fue “por cositas mínimas” y desmiente que lo hayan clausurado por excederse en los costos de por hospedaje.

“En mi caso, nada más no tenía mililitros el menú y las cambistas dejaban unos sobres, y está prohibido que las camaristas pidan propina” Roberto Palazuelos

El empresario insiste en que él no se ha excedido con los precios de sus negocios en Tulum, pero admite que otros lugares si exageran con sus precios.

“Será el caso de otros, pero como que generalizaron la nota para que vendiera” Roberto Palazuelos

Rober Palazuelos explicó en una entrevista para De Primera Mano, que Diamante K es uno de sus hoteles más económicos.

Es por eso que lleva años funcionando y argumentó los costos de sus otros hoteles, asegurando que él vende “experiencias”.

Roberto Palazuelos (Instagram/@robertopalazuelosbadeaux)

Roberto Palazuelos sí incumplió la Ley Federal de Protección al consumidor

La Ley Federal de Protección al Consumidor estable que de debe especificar la cantidad exacta de las bebidas en restaurantes y hoteles.

Si no se cumple con esta medida, la Profeco puede sancionar con una multa al establecimiento y en casos más graves, se puede puede suspender el lugar parcial o total.

Por otro lado, es una violación al articulo 10 de la Ley Federal de protección al Consumidor solicitar propina en un hotel, como ocurrió en Diamante K.

La propina es voluntaria y la Profeco puede sancionar al establecimiento con una multa, ya que se considera una practica abusiva.