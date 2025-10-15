Roberto Palazuelos -de 58 años de edad- niega que haya crisis turística en Tulum y responde a las críticas por su taquería.

Recientemente, usuarios en redes sociales se quejaron de los precios de la taquería de Roberto Palazuelos ubicada en Tulum, llamada Tacos Papi.

Roberto Palazuelos defiende su taquería en Tulum y justifica sus precios

Tacos Papi, la taquería de Roberto Palazuelos en Tulum, lleva dos años y el empresario asegura que es todo un éxito, a pesar de sus altos precios.

Un taco en el restaurante de Roberto Palazuelos puede costar hasta 300 pesos; mientras que una orden cuesta 260 pesos o una quesadilla 250 pesos.

Roberto Palazuelos (Roberto Palazuelos Instagram @robertopalazuelosbadeaux)

Roberto Palazuelos ha recibido críticas por estos costos, pero él justifica sus precios con que ofrece comida de calidad.

En entrevista con De Primera Mano, Roberto Palazuelos aseguró que sus tacos son de lo mejor y valen el precio.

“Son tres tacos, pero muy bien servidos. Te voy a decir una cosa, mi familia tiene restaurantes en Acapulco, pues es una experiencia que te venden, los precios que cada empresario le quiere poner a sus negocios por la experiencia es muy respetable”. Roberto Palazuelos

Roberto Palazuelos dice que más que comida, Tacos Papi vende experiencias y cree justo el costo que tiene el acudir a su taquería.

Las críticas al restaurante de Roberto Palazuelos se suman a las quejas por los excesivos precios de la comida en Tulum, donde una gordita de chicharrón puede costar hasta 350 pesos.

“A mí no me bajonea nada. Tiene una clientela impresionante, tiene un servicio de primera, tenemos muchos clientes repetitivitos”. Roberto Palazuelos

Roberto Palazuelos es el creador de Tacos Papi (Instagram/@tacospapi_mx)

Roberto Palazuelos defiende a Tulum y niega que esté viviendo una crisis

Recientemente, un influencer compartió un video donde aseguró que Tulum estaba viviendo una crisis por la falta de turismo.

Él atribuía la falta de turismo en Tulum por el excesivo costo de algunos lugares y el cobro para acudir a playas.

Ante esto, Roberto Palazuelos negó que Tulum viva una crisis y aseguró que todo se trata de una campaña de desprestigio hacia el lugar.

“Es una exageración. Lo que le está pasando a Tulum no nada más le pasó a Tulum, le pasó a todo el estado de Quintana Roo, tuvimos atípica donde no llovió, casi no hubo huracanes” Roberto Palazuelos

Roberto Palazuelos mencionó que Tulum no es el único lugar “afectado” por la falta de turismo, pues esto ha ocurrido en Quintana Roo, ya que vive una situación climática atípica.

Comentó que las playas se han visto afectadas por el sargazo y se encuentran en temporada baja.