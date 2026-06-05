A través de sus redes sociales el actor Roberto Palazuelos dio a conocer la muerte de su tío Mario Wichtendahl, conocido empresario turístico y esposo de la chef Susana Palazuelos.

“Con profundo dolor despedimos a mi tío Mario hoy en Acapulco, se nos fue al cielo uno de los hombres más rectos y espirituales que he conocido, un ejemplo de vida para toda mi familia un ser humano impecable y de gran corazón que vamos a extrañar mucho.” Roberto Palazuelos

Mario Wichtendahl murió a los 89 años de edad rodeado del amor de su familia y de manera pacífica, informó por su parte Susana Palazuelos; no se precisaron las causas.

Muere tío de Roberto Palazuelos; lo recuerda como un ejemplo de vida (Especial)

Roberto Palazuelos envía pésame a su tía Susana Palazuelos, tras muerte de Mario Wichtendahl

Tras la muerte de Mario Wichtendahl, tío de Roberto Palazuelos, el también empresario conocido como ‘Diamante Negro’ expresó su dolor por la pérdida familiar, por lo que envío el pésame a su tía Susana Palazuelos.

“Abrazo con mucho cariño a mi amada tía Susana Palazuelos que hoy pierde a su compañero de vida y a mis queridos primos que son como mis hermanos Eduardo Palazuelos y Boonie deseándoles resignación.” Roberto Palazuelos

Así como Roberto Palazuelos dedicó unas sensibles palabras para su tío, pues aseguró que fue un hombre que le enseñó a amar con el alma, recordando lo importante que fue para el empresario.

“A mi querido Mario un buen viaje al cielo con Dios que él tanto amaba y que siempre nos inculcó ese amor la verdadera riqueza no es la material si no la del alma y corazón, palabras que siempre me repetía te amaré siempre querido che fuiste muy importante en mi vida” Roberto Palazuelos

Muere tío de Roberto Palazuelos; lo recuerda como un ejemplo de vida (Especial)

Mario Wichtendahl, tío de Roberto Palazuelos será despido en Acapulco

La chef Susana Palazuelos precisó en comunicado que su esposo, Mario Wichtendahl será despedido en Acapulco, ciudad portuaria a la cual amaba tras vivir toda una vida juntos.

Nos reuniremos para despedirlo y pedir por su eterno descanso”, escribió Susana Palazuelos, por lo que Mario Wichtendahl será velado en Tres Fuentes, donde a las 7 de la noche de este mismo 5 de junio se realizará una misa.