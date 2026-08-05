Productores de Michoacán buscan destrabar la suspensión del aguacate en Estados Unidos

Asociados Productores y Empacadores de la APEAM de Michoacán se pronunciaron sobre la suspensión contra el aguacate de Estados Unidos. Buscarán soluciones y reducir las afectaciones.

Fue mediante un comunicado que los productores de Michoacán dieron respuesta a la alerta de seguridad sobre la suspensión de actividades de su Departamento de Agricultura.

Al respecto, explicaron que la medida impacta directamente en la operación de los Oficiales Regulatorios, responsables de verificar el cumplimiento del Plan de Trabajo Operativo para exportación.

Productores de aguacate en Michoacán buscan soluciones a suspensión de Estados Unidos

Productores integrantes de APEAM en Michoacán se reunirán con las autoridades federales para atender la suspensión de aguacate de Estados Unidos y gestionar al mínimo las afectaciones.

Productores de aguacate en Michoacán buscan soluciones a suspensión de Estados Unidos (Cortesía)

De acuerdo con el comunicado de integrantes del Consejo Directivo junto al director general de la APEAM, Luis Javier de la Rocha, viajarán a Ciudad de México (CDMX) con este motivo.

En el escrito no especifican las autoridades con las que tienen interés en sostener reuniones; sin embargo, se buscará reducir las afectaciones para los productores de aguacate.

Además, dieron a conocer que se mantienen en comunicación permanente con la coordinación del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Los productores de Michoacán también apuntan que continuarán con el seguimiento puntual a la situación y cualquier actualización será debidamente informada.

Hasta el momento, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural no ha mencionado la suspensión de aguacate ni confirmado si mantendrán reuniones con los productores.

¿Qué pasará con la producción de aguacate? Esto dicen productores

Derivado de la comunicación permanente con el Departamento de Agricultura, los productores de Michoacán explicaron el destino de la fruta empacada el martes 4 y miércoles 5 de agosto.

Al respecto, se explicó que el aguacate del 4 de agosto fue recibido en presencia del Oficial Regulatorio y se admitió su procesamiento, pero la de hoy miércoles 5 de agosto sólo será descargada.

El aguacate no será procesado para su exportación, ni tampoco se autorizó su embarque, ya que falta la evaluación y acciones de los Oficiales Regulatorios, cuyas actividades fueron suspendidas.