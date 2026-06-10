Jamie Dimon es un empresario y ejecutivo financiero estadounidense, reconocido por desempeñarse como presidente y director ejecutivo (CEO) de JPMorgan Chase & Co., el banco más grande de Estados Unidos y una de las instituciones financieras más importantes del mundo.

En los últimos años, Dimon se ha mantenido como una de las voces más influyentes de Wall Street debido a sus análisis sobre economía, comercio internacional y regulación financiera.

¿Quién es Jamie Dimon?

James “Jamie” Dimon es un empresario, inversionista y ejecutivo financiero estadounidense considerado una de las figuras más importantes de la banca moderna.

Su carrera despegó junto al reconocido banquero Sandy Weill, con quien participó en diversas operaciones corporativas que dieron origen a grandes conglomerados financieros en Estados Unidos.

Su prestigio internacional se consolidó durante la crisis financiera de 2008, cuando JPMorgan Chase logró sortear uno de los periodos más complejos para el sistema bancario mundial. Desde entonces, ha sido reconocido por su capacidad de gestión, liderazgo corporativo y visión estratégica dentro de la industria financiera.

¿Qué edad tiene Jamie Dimon?

Jamie Dimon nació el 13 de marzo de 1956 en Nueva York, Estados Unidos. En 2026 tiene 70 años de edad.

¿Quién es la esposa de Jamie Dimon?

Jamie Dimon está casado con Judith Kent, a quien conoció mientras ambos estudiaban en la Harvard Business School.

¿Qué signo zodiacal es Jamie Dimon?

Al haber nacido el 13 de marzo, Jamie Dimon pertenece al signo Piscis, signo de agua asociado con la intuición, la sensibilidad y la capacidad de adaptación.

¿Jamie Dimon tiene hijos?

Sí. Jamie Dimon y Judith Kent son padres de tres hijas, aunque la familia suele mantener su vida privada alejada de la exposición pública.

¿Qué estudió Jamie Dimon?

Jamie Dimon cuenta con una sólida formación académica en algunas de las instituciones más prestigiosas de Estados Unidos.

Licenciatura en Psicología y Economía por Tufts University, donde se graduó con honores.

MBA (Maestría en Administración de Empresas) por Harvard Business School, donde obtuvo la distinción Baker Scholar, reservada para los mejores estudiantes de cada generación.

¿En qué ha trabajado Jamie Dimon?

Jamie Dimon es conocido por construir una de las carreras más exitosas dentro de la banca estadounidense. Su trayectoria incluye puestos de liderazgo en algunas de las instituciones financieras más importantes del país, además de participar en procesos de expansión, fusiones y reestructuraciones corporativas.

Entre los principales cargos que ha desempeñado destacan: