El gobierno de Estados Unidos estaría buscando endurecer las reglas de origen del T-MEC para la industria automotriz, a fin de aumentar el contenido nacional en los vehículos fabricados en Norteamérica.

De acuerdo con información de The Wall Street Journal, se ha planteado que el 50% del valor total de los componentes automotrices provenga de proveedores establecidos en Estados Unidos.

Estados Unidos busca cambiar reglas del T-MEC para tener mayor beneficio en la industria automotriz

Fuentes cercanas a las negociaciones del T-MEC habrían revelado a The Wall Street Journal que Estados Unidos busca endurecer las reglas comerciales para tener un mayor beneficio en la industria automotriz.

Estados Unidos busca endurecer reglas del T-MEC para la industria automotriz (Yazmín Beancourt/SDPnoticias.com)

La administración de Trump busca que los automóviles producidos en la región cuenten con al menos 82% de contenido norteamericano para acceder a los beneficios arancelarios del acuerdo.

Asimismo, plantea que, de ese 82%, al menos el 50% del total de los componentes provenga específicamente de Estados Unidos, a fin de fortalecer la producción automotriz estadounidense.

La propuesta representa un cambio significativo a las reglas del T-MEC, que actualmente exigen un contenido regional de 75% sin establecer una cuota obligatoria para alguno de los tres países socios.

Para México, uno de los principales exportadores de vehículos hacia Estados Unidos, la iniciativa podría representar un desafío para la competitividad de su industria automotriz.