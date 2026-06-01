Marcelo Ebrard, secretario de Economía de México, rechazó que la política interfiera en las negociaciones del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC), ello ante las presiones para la extradición de 10 funcionarios mexicanos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

“El tema comercial es el que ha predominado, no hemos tenido comentarios de otra naturaleza. Está en otra cancha, la cancha de Cancillería…” Marcelo Ebrard. Secretario de Economía

Así lo dijo Marcelo Ebrard en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula, a una día de que la presidenta Claudia Sheinbaum señalara intentos de injerencia desde Estados Unidos.

Marcelo Ebrard dijo que en las negociaciones del T-MEC no han habido comentarios de naturaleza jurídica o política y que el tema comercial es el que ha predominado.

Ebrard señala que asuntos del Departamento de Justicia no han aparecido en negociaciones T-MEC; se han centrado en aranceles

Marcelo Ebrard dijo que el tema de la solicitud de extradición de 10 funcionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya, están en otra cancha, la de la Cancillería.

Puntualizó que desde la Secretaría de Economía han procurado centrarse en temas que les ocupan como quitar aranceles en industria automotriz, al acero y aluminio, mientras Estados Unidos plantea incrementarlos.

Explicó que en la ronda reciente de negociaciones del 28 y 29 de mayo no surgieorn conversaciones que competen al Departamento de Justicia.

Calendario de rondas de negociación del T-MEC

Marcelo Ebrard encabezó una primera ronda de negociaciones con el equipo de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) en CDMX, en la que se abordaron temas de reglas de origen el 28 y 29 de mayo.

La segunda ronda formal será el 16 de junio en Washington DC y la tercera ronda en la semana del 20 de julio, ante lo cual dijo es positivo que hayan negociaciones formales.

Insistió que están abordando el tema de aranceles, sin que se haya finalizado, y resaltó que no es posible que estos sigan en un acuerdo comercial.