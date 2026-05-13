Roberto Capuano Tripp, responsable del proyecto Olinia, reveló que el primer automóvil eléctrico mexicano podría impulsar la creación de una nueva Norma Oficial Mexicana (NOM) ante la Secretaría de Economía.

“Ya convocamos a los grupos de trabajo en una nueva norma ‘NOM’ con la Secretaría de Economía para que esta categoría de vehículos pueda ser creada. Estamos creando un nuevo mercado y una nueva categoría de vehículo” Roberto Capuano Tripp, responsable del proyecto Olinia

Durante la conferencia mañanera del pueblo de este miércoles 13 de mayo de 2026, encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se presentó públicamente el primer adelanto del auto eléctrico Olinia, el cual será mostrado oficialmente durante la inauguración del Mundial 2026.

Además, el funcionario señaló que esta nueva categoría de autos eléctricos busca contar con una regulación específica dentro de las normas mexicanas.

Olinia impulsará nueva NOM para vehículos eléctricos urbanos

Capuano Tripp explicó que actualmente Olinia no se encuentra alineado con la norma vehicular NOM-194, por lo que ya iniciaron las gestiones correspondientes con la Secretaría de Economía para desarrollar un nuevo marco regulatorio.

Asimismo, detalló que el objetivo es crear una nueva NOM enfocada en vehículos urbanos eléctricos de baja y media velocidad, permitiendo así operar bajo lineamientos específicos para este tipo de movilidad.

“Es decir, nuestro vehículo, como lo acaban de ver en las imágenes, no está alineado a propósito con la norma vehicular NOM-194. Nuestra norma va a crear una nueva categoría para vehículos urbanos de baja y media velocidad de esta naturaleza y eso nos va a permitir operar bajo un marco normativo muy claro” Roberto Capuano Tripp, responsable del proyecto Olinia

De acuerdo con una entrevista de Grupo Reforma a Rodolfo Sorio, responsable de electromovilidad de la Secretaría de Economía, explicó que la regulación prevista estaría enfocada en unidades compactas capaces de circular entre 50 y 80 kilómetros por hora.

Además, estos vehículos contarían con características de seguridad intermedias entre una motocicleta y un automóvil convencional.

¿Cuánto tardaría la nueva NOM para Olinia?

Según datos de la Secretaría de Economía, el proceso para crear una nueva NOM podría tomar entre 18 y 20 meses debido a los periodos obligatorios de consulta pública y revisión técnica.

Con ello, se estima que para finales de 2027 quede lista esta regulación enfocada en autos eléctricos urbanos con características similares a Olinia.

Incluso, el propio responsable del proyecto de Olinia confirmó que las gestiones regulatorias ya comenzaron, mientras que el trabajo operativo de planta también estaría por arrancar.