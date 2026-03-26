John Urich-Sass es un accionista de la empresa BACO, por lo que te damos detalles de quién es como:

¿Quién es John Urich-Sass, heredero de Baco y ciudadano estadounidense?

¿Qué edad tiene John Urich-Sass, heredero de Baco y ciudadano estadounidense?

¿John Urich-Sass, heredero de Baco y ciudadano estadounidense tiene esposa?

¿Qué signo zodiacal es John Urich-Sass, heredero de Baco y ciudadano estadounidenses?

¿John Urich-Sass, heredero de Baco y ciudadano estadounidense tiene hijos?

¿Qué estudió John Urich-Sass, heredero de Baco y ciudadano estadounidense?

¿En qué trabajó John Urich-Sass, heredero de Baco y ciudadano estadounidense?

¿Quién es John Urich-Sass, heredero de Baco y ciudadano estadounidense?

John Karl Urich-Sass es un empresario y accionista de la empresa BACO, la cual fundada por su padre, Horst Urich Sass Henschel, conocida por fabricar artículos escolares y de oficina, por lo que forma parte de la familia heredera del negocio.

Aunque es ciudadano estadounidense, de acuerdo a su pasaporte nació en México.

¿Qué edad tiene John Urich-Sass, heredero de Baco y ciudadano estadounidense?

John Urich-Sass nació el 08 de noviembre de 1961, por lp que actualmente tiene 64 años de edad.

¿John Urich-Sass, heredero de Baco y ciudadano estadounidense tiene esposa?

No existen datos públicos confiables sobre el estado civil de John Urich-Sass, heredero de Baco y ciudadano estadounidense.

John Karl Urich-Sass (Especial)

¿Qué signo zodiacal es John Urich-Sass, heredero de Baco y ciudadano estadounidenses?

Al haber nacido en noviembre, Urich-Sass es del signo de Escorpio, uno de los signos de agua del zodiaco que se caracterizan por caracterizado por ser intensos emocionalmente.

También se sabe que son personas apasionadas, leales, reservadas y determinadas, las cuales investigan todo a fondo para buscar la verdad; pueden ser celosas, controladoras y vengativas.

¿John Urich-Sass, heredero de Baco y ciudadano estadounidense tiene hijos?

No existe información pública confirmada sobre si tiene hijos, aunque se sabe que es hijo de la familia Urich-Sass, dueña de la empresa BACO .

Tiene hermanos como:

Edgar Urich-Sass

Karin Urich-Sass

¿Qué estudió John Urich-Sass, heredero de Baco y ciudadano estadounidense?

No hay detalles disponibles sobre su formación académica formal, pues su perfil se ha centrado en su faceta como empresario y accionista dentro de la estructura corporativa de BACO.

¿En qué trabajó John Urich-Sass, heredero de Baco y ciudadano estadounidense?

La actividad principal de John Urich-Sass, ha estado vinculada a la gestión y defensa de sus intereses como accionista y heredero de BACO.

Ha desempeñado funciones relacionadas con la supervisión operativa y la gobernanza corporativa, lo que lo llevó a confrontar la administración de su hermano.