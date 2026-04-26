¿Quieres saber qué es Mythos? Acá te contamos acerca de la IA desarrollada por Anthropic.

Un reciente filtración de datos reveló que Anthropic ha estado trabajando en una inteligencia artificial llamada, Claude Mythos Preview.

Así es Mythos, la IA desarrollada por Anthropic

Mythos es un nuevo modelo de IA desarrollado por Anthropic, que se caracteriza por su capacidad de detectar y explotar vulnerabilidades tanto en sistemas operativos como en navegadores web.

La potencia de Mythos es tal que ha encontrado fácilmente brechas de seguridad ocultas durante décadas a revisiones humanas y millones de pruebas automatizadas.

Inteligencia artificial (Unsplash)

En navegadores web como Firefox, se detectaron y corrigieron 271 fallos de seguridad gracias a Mythos.

De acuerdo con los especialistas, Mythos sobresale por su capacidad de realizar tareas de seguridad ofensiva y defensiva de alto nivel.

La IA, Mythos, ha generado un intenso debate sobre sus riesgos y usos que puede tener.

Inteligencia artificial (Unsplash)

¿Por qué Mythos es considerada peligrosa? Esto se sabe de la IA desarrollada por Anthropic

Mythos de Anthropic es considerada una IA peligrosa porque en manos equivocadas puede servir para el desarrollo de ciberataques complejos.

Ante tal situación, Anthropic decidió limitar el acceso a su inteligencia artificial y lanzar el Proyecto Glasswing, iniciativa para “proteger el software más crítico del mundo”.

Algunas de las empresas que han podido hacer uso de Mythos son:

Amazon

Apple

Google

Microsoft

Nvidia

CrowdStrike

JP Morgan Chasde

Cisco

Broadcom

Palo Alto Networks

Linux Foundation

Pese a la alerta que ha generado Mythos, expertos aseguran que no se conoce lo suficiente sobre la IA de Anthropic como para asegurar que los temores que genera estén justificados.