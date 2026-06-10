Marcelo Ebrard, secretario de Economía, anunció que Mercado Libre invertirá 4,600 millones de dólares en México durante 2026 como parte del Plan México.

“Una inversión muy relevante… es de un monto de cuatro mil 600 millones de dólares, probablemente sea una de las inversiones mas importantes de este periodo, se trata de Mercado Libre…” Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía

La histórica inversión en el Plan México permitirá la creación de 8,500 empleos en 19 entidades y fortalecerá la infraestructura tecnológica, logística y financiera de Mercado Libre.

Pedro Rivas Butcher, director de Mercado Pago, destacó que Mercado Libre cumple 26 años en México y avanza en la obtención de una licencia bancaria para ampliar el acceso a servicios financieros y créditos para pymes.

Mercado Libre presenta histórica inversión en México para 2026

Pedro Rivas Butcher, director de Mercado Pago en México, recordó durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum que Mercado Libre lleva 26 años en México, tiempo en el que han apoyado a emprendedores y emprendedoras mediante su ecosistema.

Al mencionar la inversión de 2026 señaló que cumplieron con la de 2025 y la de este año representa la mayor cifra de inversión anual durante su presencia en México.

“Hoy me enorgullece que en este 2026 estaremos destinando cuatro mil 600 millones de dólares... la mayor cifra anual en la historia de Mercado Libre en México…” Pedro Rivas Butcher. Mercado Pago en México

La inversion de 2026 irá dedicada a pilares como:

Fortalecer el desarrollo tecnológico del ecosistema que incluye marketplace y soluciones financieras de Mercado Pago Expandir red logística Ampliar acceso a servicios financieros a mexicanos y pymes Continuar posicionado marcas Generar empleos de calidad como parte del Plan México

Con los ocho mil 500 nuevos empleos se llegaría a alrededor de 42 mil puestos a finales de 2026.

Mercado Pago tramita licencia bancaria en México

Pedro Rivas Butcher, director de Mercado Pago en México, dijo que avanza el proceso para una licencia bancaria dado que Mercado Pago es la segunda cuenta digital con más usuarios en el país.

Uno de sus objetivos es seguir impulsando la inclusión financiera, el acceso a créditos para pymes y emprendedores.