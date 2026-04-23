El Gobierno de México fijó un tope de 28 pesos por cada litro de diésel tras llegar a un acuerdo con el sector gasolinero, según se informó en un comunicado el 22 de abril de 2026.

“En beneficio de la economía, el Gobierno de México y el sector gasolinero acordaron continuar y redoblar los esfuerzos para mantener un precio máximo de 28 pesos por litro de diésel” Gobierno de México

En la misiva, también se destacó que el gobierno de México tomó la decisión de implementar acciones adicionales para seguir reduciendo el precio del litro de diésel.

México renueva acuerdo con gasolineras para mantener precios de gasolina y diésel (SEBASTIEN BOZON / AFP / AFP)

Gobierno de México y sector gasolinero acuerdan mantener el precio máximo del diésel en 28 pesos el litro

De acuerdo con el comunicado, el acuerdo para fijar el tope de 28 pesos el litro de diésel fue establecido durante la reunión del 21 de abril encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En dicho encuentro estuvieron presentes empresarios del sector gasolinero y autoridades de diferentes instituciones, entre las que se encuentran:

Secretarías de Energía (Sener)

Hacienda y Crédito Público (SHCP)

Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)

Petróleos Mexicanos (Pemex)

Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA)

Guardia Nacional

Por su parte, los empresarios gasolineros refrendaron el compromiso de continuar apoyando las medidas que impulsa Claudia Sheinbaum para beneficiar a las familias mexicanas.

Entre estas se incluye el aumento del número de estaciones de servicio a nivel nacional que participen de este esfuerzo, en tanto que el Gobierno de México mantendrá la aplicación de estímulos al IEPS.

Gobierno fija tope de 28 pesos por litro al diésel tras acuerdo gasolinero (Especial)

Gobierno mantendrá estímulos al IEPS y reducirá comisiones en pagos electrónicos

También se menciona que se está trabajando en reducir las comisiones por pagos con tarjetas , vales y otros medios electrónicos en compra de combustibles, además de que: