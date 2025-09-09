La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alertó sobre una secadora de ropa que presenta fallas y que podría provocar incendios en las casas; te decimos cuál es para que te prevengas.

En los últimos años, las secadoras de ropa se han vuelto un electrodoméstico esencial en muchos hogares pues facilita el tener prendas secas limpias y disponibles, más en temporadas de lluvias.

Recientemente, la Profeco emitió una alerta sobre una secadora de ropa que está presentando fallas y podría provocar un incendio. ¡No te arriesgues! Te damos todos los detalles para que evites el siniestro.

Profeco alerta (Especial)

Profeco alerta sobre secadoras de ropa podrían provocar incendios por esta razón

La Profeco y Alliance Laundry Systems LLC hicieron un llamado a los consumidores a revisar sus secadoras de ropa, pues algunas de ellas estarían presentando fallas, al punto de poder provocar incendios.

De acuerdo con el aviso de Profeco, se han identificado 556 secadoras de ropa con posibles fallas en uno o más tornillos ubicados entre la válvula de gas y el soporte del colector de salida.

Estos tornillos pueden desprenderse durante el ciclo de la secadora de ropa, lo que provoca fugas de gas y quemado de cableado, lo que propicia un sistema de combustión que provocaría incendios en casa.

Secadora de ropa (Pixabay)

Profeco alerta: estas son las secadoras de ropa con fallas que podrían provocar incendios en casa

La Profeco y Alliance Laundry Systems LLC señalaron que las marcas de secadoras de ropa que podrían provocar incendios son las siguientes:

Huebsch

Speed Queen

Unimac

Desde abril de 2025 e indefinidamente, se estarán revisando las secadoras de ropa de las marcas antes mencionadas con modelos que tienen:

Dígito 1° letras S, H o U

Dígito 3° al 5° números 030, 035, 045 o 055

Dígito 6° letra N, L, R o D

Dígito 13° número 6

En caso de que tengan alguno de estos modelos de secadoras de ropa, Alliance Laundry Systems hará la revisión a domicilio y la reparación sin costo, solo es necesario mandar un correo a: inquiries@alliancels.com