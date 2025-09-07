La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó un informe con las 5 mejores marcas de leche en México, como resultado de analizar 85 productos ultrapasteurizados.

Entre los productos que fueron sometidos a análisis para estudiar su calidad, se incluyen los siguientes:

Leches enteras

Deslactosadas

Semidescremadas

Descremadas

Productos lácteos combinados

Bebidas lácteas con grasa vegetal

Estas pruebas incluyeron marcas comerciales como Lala, Alpura, Great Value, por mencionar algunos. De igual forma, se estudiaron marcas de cadenas comerciales como Aurrerá o Chedraui, pero ¿Cuáles fueron las mejores?

Profeco (Notimex)

¿Cuáles son las 5 mejores marcas de leche entera según Profeco?

En el caso de las leches enteras, destacó que todas las marcas de leche entera cumplieron con los requisitos de proteína, grasa, lactosa y sólidos no grasos, por lo todas son aptas para el consumo.

Sin embargo, únicamente 5 marcas se coronaron como las mejores leches enteras por la Profeco. Estas fueron:

Alpura Pro descremada: 5.7 g/100 ml Alpura Pro descremada deslactosada con vitaminas: 5.7 g/100 ml Alpura Pro descremada deslactosada con fibra y vitaminas: 5.5 g/100 ml Lala 100 + Proteína: 5.4 g/100 ml Lala 100 + Calcio: 5.4 g/100 ml

¿Cuáles son las 4 mejores marcas de leche deslactosada según Profeco?

La Profeco también dio a conocer cuáles son las 4 mejores marcas de leche deslactosada. Las mejores marcas del mercado que fueron reconocidas por cumplir con especificaciones son:

Alpura Selecta

Lala Orgánica

Lala

Selecto Brand

¿Cuáles son las mejores leches combinadas, según Profeco?

Aunque la Profeco puntualizó que algunas leches combinadas tienen su contenido proteico inferior al de la leche tradicional, lo cierto es que algunos de ellos destacaron por su contenido.

A continuación, te damos una lista completa con las mejores leches que combinan grasa vegetal y bebidas lácteas:

Aurrera

Boreal Plus

Chedraui

Nutri Clásica

Precíssimo

Tamariz Más

Forti Plus

Lacti Bu

Más Amor Que Nutre

Estas opciones destacan, además, por ser las más baratas del mercado.