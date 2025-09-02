La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer recientemente una lista de los precios de barberías que operan en el país, revelándose que uno de los estados es el más caro para cortarse el pelo.

Aunque para nadie es secreto que la belleza cuesta, lo cierto es que algunas barberías cobran hasta 800 pesos por un buen corte de pelo, sin incluir decoloraciones o algún otro servicio que el cliente requiera.

De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, actualmente operan alrededor de 290 mil 432 peluquerías en México, ubicados principalmente en:

Estado de México

Jalisco

Ciudad de México

Lista de precios de barberías en México, según la Profeco

La Profeco analizó los diferentes precios de las barberías ubicadas en la CDMX, Estado de México y Jalisco.

En el caso específico de la Ciudad de México (CDMX), la barbería de menor costo analizada por la Profeco está ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, con un precio de 350 pesos por corte de cabello.

En cuanto a los precios más caros en CDMX, se encontró:

Alcaldía Benito Juárez: Hasta 380 pesos por corte, lavado y secado de cabello

Alcaldía Benito Juárez: Hasta 650 pesos por corte, lavado y secado de cabello. Incluye afeitado de barba y masaje

Lista de precios (Especial)

En lo que respecta a los precios más caros del Estado de México:

Municipio de Coacalco: Hasta 150 pesos por corte, sin lavado ni secado

Municipio de Coacalco: Hasta 300 pesos por corte. Incluye depilación de ceja y oídos

Lista de precios (Especial)

Las barberías de Jalisco también aparecieron por sus precios:

En Guadalajara: Hasta 350 pesos por corte, lavado y peinado

En Guadalajara: Hasta 550 pesos por corte, lavado y peinado. Incluye arreglo de bigote

Lista de precios (Especial)

¿Cuál es el estado más caro para cortarse el pelo? Nuevo León ganó por mucho

De acuerdo con la lista de precio de la Profeco, las barberías más económicas de Nuevo León cobran 200 pesos por corte y se encuentran en Apodaca o Monterrey.

En Nuevo León, el servicio más caro que se ofrece está en 800 pesos en San Pedro Garza.

San Pedro Garza: Hasta 500 pesos por corte, lavado y secado

San Pedro Garza: Hasta 800 pesos por corte de cabello. No se informó sobre otros servicios por ese precio