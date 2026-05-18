La clásica Guía Roji vuelve a la Ciudad de México (CDMX) tras 10 años de la versión con la que muchos aprendieron a andar con la capital del entonces llamado Distrito Federal D.F.

Si quieres comprar la Guía Roji te compartimos cuál es el precio de la edición 2026 a un año de que regresara a la venta al público.

Guía Roji de la CDMX vuelve; precio de la edición 2026

La Guía Roji edición 2026 de la CDMX vuelve a la venta al público con un precio de 980 pesos con entrega mediante envío o directo en las oficinas de la capital en la alcaldía Coyoacán.

Desde abril de 2026 se anunció que la Guía Roji de la CDMX vuelve con una nueva edición por lo que ahorita siguen en venta tras una preventa limitada que tuvo un certificado.

Ahora, la Guía Roji de la CDMX tiene un costo de 980 pesos, misma que puedes adquirir asistiendo directamente a sus oficinas en Av. Dr. Antonio Delfín Madrigal 70, Copilco el Alto, Coyoacán, en un horario de lunes a viernes de 9:00 am a 16:00 pm y los sábados de 10:00 am a 14:00 pm.

Por otra parte, también se puede hacer envío a todo México, pero este implica un costo adicional de 200 pesos.

Guía Roji de la CDMX edición 2026. (Facebook/guiarojicdmx)

Pero ¿y qué tiene de especial la Guía Roji de CDMX? La nueva edición 2026 asegura ser “la herramienta más confiable” de las calles de la capital, misma que tiene total precisión.

Asimismo, se habla de 220 planos “detallados e índice de colonias”.