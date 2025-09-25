La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lanzó una advertencia sobre el NoBreak Mini UPS de Steren, ya que presenta riesgo de sobrecalentamiento.

“Esta revisión se está realizando por el fallo que han presentado las baterías de algunos mini no breaks modelo NB-050. Por favor desconéctalo de inmediato y llévalo a alguna de nuestras tiendas físicas." Steren alerta sobre NoBreak Mini UPS

Fue mediante comunicado que Profeco replicó la alerta emitida por la empresa de electrónica, Steren, para que los dueños de un NoBreak Mini UPS puedan proceder y evitar un incidente por sobrecalentamiento.

Acorde con lo mencionado, hasta el 8 de agosto 2025, Steren no habia recibido reporte de lesiones por el sobrecalentamiento del NoBreak Mini UPS para modem 5000 mAhX2 de su marca.

NoBreak Mini UPS de Steren: Profeco alerta por riesgo de sobrecalentamiento

El modelo NB-050, de los lotes PO 48883 al PO 50275 del NoBreak Mini UPS de Steren comprados después de septiembre 2024 tienen riesgo de sobrecalentamiento, como alertó Profeco este miércoles 24 de septiembre.

Son al menos 20 mil NoBreaks Mini UPS podrían presentar sobrecalentamiento durante su uso, lo que podría causar daños a los equipos que se conecten o incluso quemaduras para los usuarios.

Por lo mismo, Steren anunció que quienes compraron un NoBreak Mini UPS con dicho riesgo pueden realizar el cambio del equipo sin necesidad de un comprobante de compra en cualquier tienda física.

O también se puede solicitar el reembolso del costo total del NoBreak Mini UPS de Steren, sin embargo, en este caso se debe contar con el comprobante de compra para hacer la devolución en sucursal.

Steren puso a su disposición sus tiendas físicas para recibir ayuda al momento de identificar si el NoBreak Mini UPS adquirido está llamado a revisión o también puso los siguientes medios de contacto:

Teléfono: 55 1516 6000

WhatsApp: 55 9107 8080

Correo electrónico: info@steren.com.mx

https://www.steren.com.mx/recall-nb-050