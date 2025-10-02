La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) pide no comprar boletos que Fullpass ponga a disposición sobre futuros eventos.

Profeco advierte que Fullpass Administración SA de CV. no está ubicada en el domicilio fiscal que declaró.

Por lo que a la empresa no se le ha podido notificar sobre las quejas de personas que exigen el reembolso en relación al festival de música electrónica Afterlife.

Evento que se llevaría a cabo en el Hipódromo de Las Américas, el 9 y 10 de mayo de este 2025.

En marzo de este año, organizadores de Afterlife anunciaron la cancelación del festival argumentando problemas técnicos y de licencia con el lugar.

Al respecto, Fullpass se comprometió a realizar el debido reembolso.

Se cancela Afterlife (Instagram)

A las personas afectadas se les proporcionó un correo para llevar a cabo el proceso mediante atención personalizada; sin embargo, la empresa únicamente respondió a 40 quejas.

Cabe mencionar que cuando un evento se cancela o cambia de fecha por causas imputables al promotor o boletera, los consumidores tienen derecho a una compensación no menor al 20% del precio pagado refiere el artículo 92 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Fullpass debe más de 200 reembolsos por Afterlife

Profeco exhibe a Fullpass, la empresa -hasta el día de hoy- cuenta con 265 quejas en 19 Oficinas de Defensa del Consumidor (ODECO).

Personas se quejan de no recibir el reembolso correspondiente. Fullpass resolvió 40 casos; no obstante, 217 quejas siguen en proceso, mientras que 8 fueron desestimadas o enviadas al archivo provisional.

La Procuraduría Federal del Consumidor sugiere que Fullpass se esfumó debido a que no se ubica en el domicilio fiscal que declaró y tampoco en el lugar donde llevaba a cabo sus operaciones.

Por lo que desde la oficiana de Profeco ubicada en Leona Vicario, se están realizando gestiones ante otras instancias federales para obtener el domicilio fiscal de la empresa.

Se aconseja no adquirir boletos por Fullpass así como Profeco pide ponerse en contacto con ellos a través de sus canales si se tiene un inconveniente con la empresa.