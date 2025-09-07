La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) compartió su estudio de calidad sobre productos lácteos, por lo que responde a la pregunta de si la leche Lacti Lac de Tiendas 3B vale la pena o no.

Tal como destaca Profeco, la leche es un alimento básico y fuente de calcio sin importar la edad, por lo que está dentro de los 24 productos de la canasta básica o de primera necesidad del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC).

Por lo que en el mercado existe una gran cantidad opciones, que van desde productos lácteos hasta leches enteras, descremadas o deslactosadas, a distintos precios y una de las opciones económicas es Lacti Lac de Tiendas 3B.

¿Leche Lacti Lac de Tiendas 3B es buena? Profeco te dice si vale la pena

Profeco analizó 85 productos ultrapasteurizados, referente a distintos tipos de leche, productos lácteos y en el caso de Lacti Lac de Tiendas 3B, una bebida láctea con grasa vegetal, todas sometidas a distintas pruebas de calidad.

Pero, ¿Lacti Lac de Tiendas 3B vale la pena? Profeco declaró que no cumple y es que su denominación es incorrecta al identificarse como “bebida láctea con grasa vegetal” ultrapasteurizada, lo que confunde a los consumidores.

Al respecto Profeco señala que la leche Lacti Lac de Tiendas 3B podría ser una imitación de producto lácteo combinado con grasa vegetal, es decir, no es clara ni veraz.

Sin embargo, Profeco determinó todos los productos analizados entre ellos Lacti Lac de Tiendas 3B cumplen con el contenido neto y composición nutrimental aunque sea una imitación de producto lácteo.

Profeco analizó 85 marcas de leche y productos lácteos, entre ellas, Lacti Lac de Tiendas 3B (Profeco)

Lacti Lac de Tiendas 3B: diferencias entre producto lácteo con grasa vegetal y leche

Tal como señala Profeco, es diferente un producto lácteo combinado o una bebida láctea de la leche pura, como es el caso de Lacti Lac de Tiendas 3B que la dependencia señaló de una imitación debido a sus características.

Acorde con el Reglamento Técnico Centroamericano, la leche es “la secreción mamaria normal de animales lecheros”, como la vaca, que suele pasar por procesos de pasteurización o ultrapasteurización, los cuales también explica Profeco.

Mientras que el producto lácteo suele tener grasa vegetal que sustituye de manera parcial o total la grasa láctea, por lo que sólo cuentan con un porcentaje de grasa butírica propia de la leche, razón por la que pierde su denominación.

Sin embargo y aunque no especifica Profeco, Lacti Lac de Tiendas 3B no cumpliría con el mínimo para considerarse producto lácteo combinado con grasa vegetal, por lo cual lo señaló como imitación de dicha bebida y tampoco leche.

Leche en Tiendas 3B: Estas fueron las otras marcas analizadas por Profeco que sí pasaron sus pruebas

Fue en su edición de la Revista del Consumidor de septiembre 2025 que Profeco analizó 85 marcas de leches y productos lácteos, entre ellas Lacti Lac y otras bebidas que se encuentran en Tiendas 3B.

Estas son otras opciones de leche que se encuentran en Tiendas 3B, económicas y aprobadas por Profeco en su último estudio de calidad:

Lacti Bu, producto lácteo combinado con grasa vegetal 15 pesos:

3 gramos de grasa por cada 100 ml



2.2 g de proteína por 100 ml



4.8 g de carbohidratos por 100 ml



contenido energético: 55 kcal por 100 ml

Vaca Blanca deslactosada, 20 pesos:

1.9 g/100 ml de grasa



3.4 g/100 ml de proteína



4.2 g/100 ml de carbohidratos



47 kcal/100 ml contenido energético

Vaca Blanca leche entera ultrapasteurizada, 20 pesos:

3.2 g/100 ml de grasa



3.2 g/100 ml de proteína



4.5 g/100 ml de carbohidratos



60 kcal/100 ml contenido energético