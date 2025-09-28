La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una alerta tras detectar una falla en más de 8 mil camionetas Ford, tratándose estas del modelo Maverick.

A través de un comunicado, la Profeco lanzó un llamado para que propietarios de camionetas Ford Maverick realicen una minuciosa revisión y puedan descartar cualquier riesgo.

De acuerdo con la alerta de Profeco, la falla en miles de camionetas Ford Maverick se detectó en modelos que fueron lanzados a partir del 2022 y hasta 2024.

Ford (REUTERS/Shannon Stapleton)

Más de 8 mil camionetas Ford Maverick tienen importante falla, alerta Profeco

En un comunicado emitido el 28 de septiembre de 2025, la Profeco informó que encontró una falla en al menos 8 mil 375 camionetas Ford Maverick, lanzados entre los años 2022 a 2024.

Según detalló la Profeco, la falla en las camionetas Ford Maverick se encuentra en la cámara de visión trasera, toda vez que esta muestra una imagen congelada en la pantalla mientras la camioneta anda en reversa.

Esta situación, alertaron, da a los conductores una representación falsa de dónde está realmente su camioneta en relación con otros autos u objetos a su alrededor.

Así, la Profeco manifestó que esta falla en camionetas Ford Maverick representa un significativo riesgo de accidente, choque o mal funcionamiento.

Ford Maverick (Tomada de FB)

Ford arreglará falla sin costo para clientes, asegura Profeco

Por tal motivo, Profeco manifestó que Ford Motor Company actualizará sin costo alguno el software del radio táctil conectado (CTR) para corregir la falla.

En caso de que tu camioneta Ford Maverick sea uno de las 8 mil 375 que resultaron afectadas, puedes acudir a tu distribuidor más cercano, en donde te apoyarán para realizar el arreglo de manera gratuita.

Además, Ford se comprometió a no distribuir ningún modelo en donde sea detectada la falla, reiterando que hasta el momento no se cuenta con reportes de percances relacionados a esta.