La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ordenó el retiro inmediato de un lote de shampoo que podría estar contaminado con la bacteria Klebsiella Oxytoca, según un análisis microbiológico realizado por el proveedor.

Se trata de un lote específico con 904 piezas del “Shampoo Totale” de la marca Henkel-Tec Italy, el cual es fácil de identificar en mercados por su distintivo envase verde y tapa blanca.

Según el comunicado oficial de la Profeco, fechado el 26 de agosto de 2025, el lote de “Shampoo Totale” que está contaminado es el 1G27542266, cuyas unidades podrían desprender un olor desagradable a la hora de abrirse.

Shampoo Totale (Especial)

Profeco ordenó el retiro de 904 piezas del Shampoo Totale

La Profeco señaló que 904 piezas del lote 1G27542266, del “Shampoo Totale”, podrían estar contaminados con la bacteria Klebsiella Oxytoca.

Aunque hasta el momento no se han reportado afectaciones a la salud relacionadas al uso del shampoo, se pide a los compradores suspender su uso.

En caso de haber adquirido este producto, se recomienda contactarse con la empresa Henkel:

Correo electrónico sacli@henkel.com

Número de contacto: 800 0072 254

Únicamente, se te solicitará una evidencia fotográfica en la que se muestre el número de lote correspondiente; posteriormente, se proporcionará una guía de envío.

En caso de que hayas experimentado síntomas como irritación en la piel, ojos o nariz después de usarlo, consulta a un médico y reporta el incidente al:

Número Profeco: 55 5568 8722 o 800 468 8722.

Redes Profeco: @Profeco

¿Qué es la bacteria Klebsiella Oxytoca y qué causa?

Klebsiella Oxytoca es una bacteria que se contagia por contacto directo con superficies contaminadas o equipo médico, como catéteres y ventiladores.

De acuerdo con un comunicado emitido por la propia Henkel, la exposición a este agente patógeno puede provocar:

Infecciones en ojos, nariz y piel en personas sanas

Reacciones de mediana gravedad en personas con sistemas inmunocomprometidos