La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) llamó a revisión a más de 1,300 vehículos Mazda por posibles fallas que podrían provocar accidentes.

Se trata de los siguientes modelos de Mazda lanzados entre los años 2024 y 2025:

MX5 versión I Sport TM

MX5 versión I Grand Touring TA

MX5 versión 35 Aniversario TA

De acuerdo con Profeco, la empresa Mazda enviará correos electrónicos a los propietarios de más de 1,300 vehículos para que atiendan a la brevedad las fallas de sus autos.

¿Cuál es la falla que Profeco detectó en 1,300 vehículos de Mazda?

De acuerdo con la Profeco, en 1,345 unidades de vehículos de Mazda no se enciende el Sistema de Control de Tracción (TCS)/Control de Estabilidad (DSC) al detectar cierta velocidad o deslizamiento.

Esta situación podría ocasionar que el conductor sufra un accidente, por lo que Mazda se ha comprometido a remplazar el software del módulo DSC por uno actualizado, sin costo alguno para los afectados.

Para saber si tu Mazda debe acudir al llamado, podrás consultar el sitio de Mazda México. Recuerda que no existe una fecha límite para acudir a revisión.

En caso de necesitar atención de la Profeco, te dejamos los números de contacto:

55 5568 8722

800 468 8722

@AtencionProfeco en X

ProfecoOficial en Facebook