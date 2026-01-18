Jim Farley es uno de los empresarios más destacados de Estados Unidos, reconocido por su enfoque en innovación, movilidad eléctrica, sostenibilidad y cultura organizacional, además de una comunicación directa con empleados, inversionistas y consumidores. Conoce quién está al mando de Ford.

¿Quién es Jim Farley?

Jim Farley es un ejecutivo estadounidense de la industria automotriz y el presidente y director ejecutivo (CEO) de Ford Motor Company. Es una de las figuras clave en la transformación de Ford hacia la electrificación, la conectividad y los vehículos definidos por software, liderando la estrategia de autos eléctricos como el Mustang Mach-E y la F-150 Lightning.

¿Qué edad tiene Jim Farley?

Jim Farley nació el 10 de junio de 1962, por lo que actualmente tiene 63 años.

¿Jim Farley tiene esposa?

Sí, Jim Farley está casado, aunque mantiene su vida personal de forma privada y no suele compartir detalles familiares en el ámbito público.

Jim Farley, CEO de Ford (Ig: @jimfarley98)

¿Qué signo zodiacal es Jim Farley?

Al haber nacido el 10 de junio, su signo zodiacal es Géminis.

¿Jim Farley tiene hijos?

Sí, tiene hijos, pero al igual que su vida conyugal, los detalles se mantienen en el ámbito privado.

¿Qué estudió Jim Farley?

Jim Farley cuenta con una sólida formación académica, pues tiene una licenciatura en Economía por la Georgetown University y una maestría en Administración de Empresas (MBA) por la Stanford Graduate School of Business.

Jim Farley, CEO de Ford (Ig: @jimfarley98)

¿En qué ha trabajado Jim Farley?

La trayectoria de Jim Farley es muy amplia, pues ha ocupado cargos como: