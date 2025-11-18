Kavak tiene nueva competencia. Ford y Amazon se unieron para la venta de autos usados, pero certificados, que estarán disponibles a través de la plataforma.

Mediante un comunicado se oficializó la unión de Ford Motor Co. a Hyundai Motor Co. para la venta de autos seminuevos a través del portal Amazon Autos.

Usuarios del gigante minorista en línea podrán elegir su vehículo ideal desde el portal.

Es así como Ford se convierte en el segundo fabricante de automóviles en llegar a sus clientes por medio del comercio electrónico. Aunque solo ofrecerá vehículos de segundamano.

Hyundai fue el primero. La empresa comenzó a vender autos nuevos a través de Amazon a finales del año pasado.

¿En México se podrá adquirir un auto usado vía Amazon?

La venta de autos usados de Ford se realizará a través de concesionarios participantes en el programa.

Concesionarios de Ford en Los Ángeles, Seattle y Dallas han confirmado su participación. Hasta el momento no se habla de México; sin embargo, la automotriz planea extender el programa en los próximos meses.

De acuerdo con información publicada por El Financiero, 200 de 2800 concesionarias de Ford, tienen interés en vender autos usados por Amazon.

Ya que hoy en día los clientes buscan la forma más sencilla y rápida de realizar una compra.

Así como buscan invertir menos en un auto debido a que los vehículos nuevos llegan a costar hasta 50 mil dólares (977 mil 216 pesos).

Mientras que un auto usado de tres años, durante el tercer trimestre del 2025, costó cerca de 31 mil 67 pesos, según la empresa de investigación automotriz Edmunds.

Aunque de momento se habla de la venta de autos usados, Ford contempla incluir vehículos nuevos en su catálogo, esto dependerá de la respuesta de sus clientes.

¿Cómo adquirir un auto usado Ford en Amazon?

Los clientes de Amazon podrán seleccionar en su catálogo el vehículo usado Ford de su preferencia, posteriormente lo agregarán al carrito de compras.

Su elección se basará en el historial del mantenimiento del vehículo y de su estado. Deben saber que: