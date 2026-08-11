La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre el litigio fiscal que Carlos Slim tiene con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y que se llevó hasta el Tribunal Administrativo ante el cobro de unos impuestos.

Ante esto, Claudia Sheinbaum señaló que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) se ha mostrado autónomo por lo que la decisión dependerá de ellos, incluso aunque sea contra el SAT.

Claudia Sheinbaum habla del litigio de Carlos Slim con el SAT que está en el TFJA

En la conferencia del pueblo de hoy 11 de agosto de 2026, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el litigio fiscal entre Carlos Slim y el SAT que fue llevado al TFJA ante la diferencia de opiniones por los impuestos que el empresario debería de pagar.

El caso viene por una compra que Slim hizo de plataformas petroleras mediante Carso Oil & Gas por lo que el SAT le estaría cobrando impuestos que el empresario considera inadecuados.

Ante la diferencia de opiniones, el litigio fiscal fue llevado al TFJA para la resolución, situación que Claudia Sheinbaum consideró adecuada por la independencia que tiene el Tribunal.

La presidenta subrayó que es el SAT quien “litiga sus casos”, por lo que a ella no le converge intervenir en nada de este litigio fiscal, sobre todo por la forma en que el TFJA ha demostrado que hace su trabajo.

Esto debido a que el TFJA ha cerrado litigios incluso en contra del SAT.

“El SAT litiga sus casos, pero nosotros no orientamos porque sí creemos en la independencia del Poder Judicial sea Administrativo o el Poder Judicial de la Suprema Corte. Entonces tendrá que definir el Tribunal Administrativo qué procede en este caso (...) hay decisiones que ha tomado incluso contra el SAT”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Claudia Sheinbaum argumentó que el caso del TFJA contra el SAT demuestran la independencia del organismo porque considera “si actuó el SAT en el marco de sus atribuciones o no”.