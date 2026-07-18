A partir de este 17 de julio, Apple Music aumentó el precio de todos sus paquetes en México, yendo de los 6 a los 40 pesos, dependiendo tu suscripción.

Lo que ha llamado la atención del aumento de precio de Apple Music en México, es que se hizo de manera “silenciosa”, aunque ya había sido anunciado en Estados Unidos.

Nuevo precio de Apple Music en México

De acuerdo con la información actualizada para México, el nuevo precio de Apple Music es el siguiente:

Estudiante - 75 pesos al mes

Individual - 139 pesos al mes

Familiar - 239 pesos al mes

Apple Music (Unsplash)

Como puedes ver, el precio de Apple Music en México para Estudiante subió 6 pesos, el Individual subió 10 pesos, y el Familiar aumentó 40 pesos.

Este ajuste entró en vigor desde este 17 de julio de 2026; quienes ya estén suscritos no verán cambios hasta su próximo pago.

Aquellos que apenas abrirán su cuenta ya se encontrarán con este ajuste en el costo del servicio.

Apple Music no avisó del cambio de precio en México

Algo que muchos usuarios están reclamando de este aumento de precio de Apple Music en México, es que no se avisó del mismo.

Si bien se anunció que Apple Music subiría de precio en Estados Unidos y otras regiones, los usuarios señalan que no recibieron un correo o algo que indicara que afectaría a México.

Simplemente vieron la actualización en el portal de Apple el 17 de julio con los precios actualizados para el siguiente corte mensual.

Aunque resulta raro, pues siempre hay un aviso personalizado cuando hay un ajuste de este tipo, se espera que este llegué en los próximos días o semanas.