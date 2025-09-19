La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aclaró que no va a subir el impuesto a los intereses por ahorro en el Paquete Económico 2026, como muchos ya lo han afirmado.

De lo que se trata el planteamiento en el Paquete Económico 2026 es de anticipar pagos mediante la retención de impuestos y en la declaración anual pagar un monto menor de lo que actualmente se paga.

Lo señalado en el Paquete Económico 2026 implica modificar al alca el porcentaje retenido en el pago parcial de 0.5 a 0.9 por ciento, lo implica que en la declaración anual el pago definitivo de Impuesto Sobre la Renta (ISR) sea menor e incluso pueda tener saldo a favor.

Paquete Económico 2026: Hacienda asegura que ahorradores pagarán los mismos impuestos

Hacienda explica que los ahorradores no van a pagar más por sus ahorros aunque en los pagos mensuales la retención será mayor a fin de garantizar el pago.

También se señala que lo que se busca es que no se genere una presión adicional al momento de presentar la declaración anual para los contribuyentes.

Hacienda puso el ejemplo de que un ahorrador de 500 mil pesos quien tuviera una ganancia de 18 mil 950 pesos al año, debería pagar por ISR cuatro mil 737 pesos, de los cuales debería pagar dos mil 237 pesos en su declaración anual.

Con el esquema modificado de retención de 0.90 por ciento, el ISR que tendría que pagar en su declaración anual sería solo de 237 pesos.

Hacienda insistió en que los cambios no implican que el contribuyente pague más intereses totales.

Paquete Económico 2026: Claudia Sheinbaum aclara que modificación a impuesto al ahorro solo fomenta pagos anticipados

El día anterior la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció en el mismo sentido al decir que no hay incremento a impuestos de intereses de ahorradores.

Dijo que de lo que se trata es que se busca que haya una mayor retención desde el inicio y no en la declaración anual.

Ejemplificó que por cada mil pesos que generen intereses, los bancos retendrán 9 pesos como pago anticipado y no cinco como se hace actualmente, de esa amanera pagarán menos en su declaración anual.