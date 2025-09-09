Hoy martes 9 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) ofrecerá una conferencia de prensa para dar a conocer el Paquete Económico 2026; siguen en vivo el minuto a minuto de esta presentación.

Tras el primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Hacienda presentó su propuesta de Paquete Económico 2026 ante el Congreso de la Unión, el cual deberá ser analizado, modificado y aprobado por diputados y senadores.

Édgar Amador Zamora, titular de la Secretaría de Hacienda, será el encargado de llevar la conferencia de hoy 9 de septiembre sobre el Paquete Económico 2026; sin embargo, Claudia Sheinbaum adelantó que se contemplan los siguientes puntos:

Más recursos para el área de ciencia

Modificaciones en cuanto a la regularización de los autos chocolate en la frontera entre México y Estados Unidos

en la frontera entre México y Estados Unidos Freno a los bancos para deducir impuestos de sus aportaciones al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB)

Secretaría Hacienda; Paquete Económico 2026 contempla impuesto especial a videojuegos y aumento para refrescos y cigarros

Ayer 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda presentó el Paquete Económico 2026 un impuesto especial a los videojuegos con contenido violento y a las apuestas, así como un aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para refrescos y cigarros.

Dado lo anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó en su conferencia mañanera de ayer lunes que los impuestos a las bebidas azucaradas “son parte de la estrategia que se tiene para tener mayor recaudación”.

“En el caso de bebidas azucaradas, y tiene que ver; todos los fondos que se recauden, van directamente a un fondo de salud y tiene que ver con lo que hemos estado hablando aquí, del daño que provocan las bebidas azucaradas”. Claudia Sheinbaum

“Es una decisión no recaudatoria, sino que tiene que ver con la salud de las y los mexicanos”, puntualizó.

“Y la recaudación relacionada con eso, va directo a un fondo de salud para atender todas las enfermedades o padecimientos que están vinculados con el exceso de consumo de bebidas azucaradas”. Claudia Sheinbaum

Mientras que en el caso del impuesto especial para los videojuegos, la presidenta explicó que su objetivo no tiene que ver con la prohibición, sino con temas de seguridad.

Secretaría de Hacienda; ¿cuáles son los 3 parámetros del Paquete Económico 2026?

En el marco de la conferencia de prensa que ofrecerá la Secretaría de Hacienda hoy 9 de septiembre, para presentar el Paquete Económico 2026, cabe señalar que existen 3 documentos clave que conforman este proyecto.

En este sentido, Édgar Amador Zamora presentará: