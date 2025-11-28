La Secretaria de Hacienda reportó en un comunicado oficial que las finanzas públicas han sido solidas en octubre de 2025, toda vez que crecieron gastos en educación y protección social, quedando de la siguiente forma:

Educación: +5.2%

Protección social: +6.6%

Estos números en gasto y protección social permitieron un despliegue oportuno de los Programas para el Bienestar, garantizando el ejercicio efectivo de los derechos sociales.

Hacienda indicó que el gasto en desarrollo social creció 3.4% real anual, por encima del promedio de la última década, destacando los incrementos en educación (+5.2%) y protección social (+6.6%).

Acorde a lo indicado, las finanzas públicas se mantuvieron en línea con las metas establecidas en el Paquete Económico 2026, resultado de un “crecimiento sostenido de los ingresos y una gestión responsable”.

En tanto, se indica que los ingresos no petroleros aumentaron 5.3% real anual, ubicándose 110 mil millones de pesos por encima de lo previsto en el programa.

A su vez, la Secretaria de Hacienda detalló los siguientes puntos clave:

Recaudación tributaria aumentó 6.1% real anual

Deuda pública se mantuvo en un nivel bajo y estable de 51.1% del PIB

En noviembre, el FMI renovó la LCF por dos años más (24 mil millones de dólares)

Hacienda reporta finanzas públicas sólidas en octubre de 2025; (Especial)