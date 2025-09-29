Al sentenciar que “de ser necesario” sí se va a realizar, Ricardo Monreal no descartó un recorte a los sueldos de los diputados por la disminución de presupuesto en el Paquete Económico 2026.

Lo anterior debido a que advirtió para el próximo año, la Cámara de Diputados enfrentará una disminución presupuestal del margen del 7% de acuerdo con el Paquete Económico 2026.

Ante ello y cuestionado por los despidos en otras áreas del recinto legislativo, Ricardo Monreal dijo que “de ser necesario”, sí se ejecutaría un recorte a sueldos de diputados.

Cámara de Diputados (Mario Jasso/Cuartoscuro)

Ricardo Monreal no descarta que se recorte a sueldos de diputados

Al adelantar que para el 2026 la Cámara de Diputados va a sufrir una disminución de presupuesto del 7%, Ricardo Monreal afirmó que “de ser necesario”, los diputados van a ganar menos.

Así lo sentenció el legislador morenista durante una conferencia que ofreció hoy 29 de septiembre, en la que fue cuestionado sobre una serie de despidos en la Cámara de Diputados.

Tras ser informado sobre despidos masivos en la Dirección de Comunicación Social, Ricardo Monreal indicó que los recortes no tienen la intención de afectar directamente a los trabajadores.

Por el contrario, dijo que son por la reducción de presupuesto del 7% a la que se enfrentará la Cámara de Diputados el siguiente año, por la que dijo, se realizan y analizan acciones para evitar “dificultades”.

Luego de aseverar que se experimentarán inconvenientes por el recorte presupuestal, apuntó que si las necesidades así lo plantean, no se descarta un recorte a sueldos de diputados.

“Sí (se recortará el sueldo de diputados) si es necesario, sí. Porque tenemos que enfrentarnos con austeridad. La verdad es que vienen momento difíciles, nosotros decidimos poner el ejemplo a todos los órganos del gobierno” Ricardo Monreal

Ricardo Monreal también abre posibilidad de recorte a presupuestos para viajes de diputados

Al afirmar que “de ser necesario” sí se van a recortar los sueldos de diputados para enfrentar la reducción a su presupuesto, Ricardo Monreal destacó que la tijera financiera pasará por otros rubros.

Sobre ello, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados resaltó que por la disminución del 7% al presupuesto, se reducirán recursos en varias áreas.

Cuestionado sobre el punto, Ricardo Monreal indicó que por la proximidad de lo que dijo, será un “proceso de austeridad fuerte”, también habrá recortes al presupuesto de viajes de diputados.

Al respecto, el diputado morenista sentenció que las reducciones serán generalizadas, pues para hacer frente al " tema el próximo año y este año", bajarán “gastos de viáticos y de viajes” al máximo.

Cabe destacar que en el Paquete Económico 2026, la Cámara de Diputados fue incluida como uno de los órganos que sufrirán recortes en busca de generar un ahorro de 17 mil millones de pesos.