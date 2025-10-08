La Cámara de Diputados prevé aprobar la Ley de Ingresos la próxima semana, en el debate que se realizará en las comisiones unidas de Justicia y de Hacienda y Crédito Público.

Así lo confirmó en entrevista el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, adelantando que el miércoles 15 de octubre de 2025 podría aprobarse la Ley de Ingresos.

En esa misma entrevista, Ricardo Monreal mencionó que la Ley de Amparo también se aprobaría la próxima semana, aproximadamente para el martes 14 de octubre de 2025.

La Ley de Ingresos será aprobado la próxima semana (Internet)

Ley de Ingresos podría aprobarse el miércoles en Comisiones

Ricardo Monreal explicó que el Paquete Económico contiene la Miscelánea Fiscal e incluso hay modificaciones al Código Fiscal de la Federación y la Ley de Ingresos, entre otras.

En ese sentido, recordó que hay mesas de trabajo en la Comisión de Hacienda que desarrollarán esta semana dictámenes de Ley de Ingresos, a fin de que esta iniciativa se esté aprobando para el miércoles 15 de octubre.

Ricardo Monreal también mencionó que las mesas temáticas son instaladas para efecto de mayor difusión, conocimiento, instrumentación para legisladores de lo que contiene la Ley de Ingresos.