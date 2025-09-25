Las bebidas como electrolitos y sueros orales estarían en la mira de los legisladores, toda vez que estas podrían tener más impuestos por su exceso de azúcares en el 2026.
Y es que así lo sugirieron diputados del Partido del Trabajo y del Verde Ecologista de México, señalando la importante recaudación que podría lograr esta medida a bebidas como Electrolit y Suerox.
Dicha propuesta fue presentada hoy miércoles 24 de septiembre de 2025, durante la comparecencia del titular de la Secretaría de Hacienda, Edgar Amador Zamora, en la Cámara de Diputados.
Electrolitos y sueros orales podrían tener más impuestos por exceso de azúcares en 2026
Diputados del Partido del Trabajo y Partido Verde, sugirieron a Edgar Amador Zamora incrementar los impuestos a las bebidas que contienen electrolitos y sueros orales para el Paquete Económico 2026, argumentando que contienen exceso de azúcares.
Según señalaron al secretario de Hacienda, esta medida podría alcanzar una recaudación de hasta 5 mil millones de pesos.
Al respecto, Edgar Amador Zamora indicó que la Secretaría de Hacienda se encuentra abierta a la discusión, con la intención de diseñar una Ley de Ingresos que esté homologada en criterios para bienes y servicios.
Cabe recordar que hasta el momento bebidas con electrolitos y sueros orales están exentas de impuestos, pues se encuentran clasificadas como sueros rehidratantes de uso médico.
Ante esto, los legisladores del Partido del Trabajo y Partido Verde acusaron que las marcas abusan del mercado, pues debido a esta medida aluden la colocación de sellos considerados dentro de la norma mexicana 051.
Por tal motivo consideraron necesaria la medida, asegurando que dichas marcas gozan de privilegios frente a otras bebidas con exceso de azúcares.