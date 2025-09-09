La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) planea incrementar el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) a cigarros y refrescos, así como un nuevo impuesto a videojuegos violentos para desincentivar su consumo.

Durante su conferencia mañanera de este 9 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que como parte de la propuesta del Paquete Económico 2026 están contemplados incrementos a impuestos para bebidas azucaradas, cigarros y videojuegos con contenido de violencia con el fin de incentivar hábitos más saludables.

Sheinbaum detalló que en cuanto recursos recaudados en refrescos y cigarros se destinarán a un fondo de Salud.

Nota en desarrollo.