Las acciones de Nvidia, con Jensen Huang de regreso, disminuyeron poco más de un 5% durante las primeras operaciones de este martes 24 de noviembre de 2026 en Estados Unidos.

A un día de que sus acciones se dispararan un 31.5% y sumara más de 952,000 millones de dólares en capitalización bursátil, comportamiento que se relaciona con el regreso del CEO, el cambio es bastante notable.

Las acciones de NVIDIA cotizan una caída del 5.2%, a 156.40 dólares, arrastrando a la baja a los valores del sector de la IA en general.

El impacto se ve reflejado en el Nasdaq, mismo que cayó más del 2 %, y que incluye el descalabre de Anthropic en un 11 %. Se posiciona por debajo de su precio de salida en la bolsa.

Acciones de Nvidia caen a un día del regreso de Jensen Huang ( FactSet)

Euforia de inversores por regreso de Jensen Huang se ha disipado

La reincorporación de Jensen Huang en Nvidia pone fin a un período convulso que agitó los mercados y desestabilizó el ecosistema de la IA; sin embargo, este giro inesperado en una historia donde una infidelidad desató una crisis que puso a temblar a Estados Unidos, no resuelve los problemas de semiconductores.

TMT de Goldman advierte que hoy los inversionistas dudan entre un cambio duradero y una reversión tras la caída del viernes que tuvo el fabricante de chips de IA.

Señala que la salida del lastre en el liderazgo pudo impulsar cierres de posiciones cortas, generando riesgo para quienes están infraponderados.

Hoy centran su atención en los riesgos políticos y de gobernanza que rodean la reincorporación de Jensen.

“Los inversores están luchando por distinguir un giro duradero de una fuerte reversión tras la extrema caída del viernes, y el sentimiento sigue siendo mixto. Con un posicionamiento tan bajista, la eliminación del lastre en el liderazgo puede alimentar el cierre de posiciones cortas y un doloroso movimiento al alza para los inversores con posiciones infraponderadas, pero la volatilidad extrema está añadiendo incertidumbre, no resolviéndola”, sentencia. Goldman

Sus palabras hacen referencia a la decisión de la junta directiva de Nvidia, quien revirtió la destitución de Jensen Huang, de 63 años, ocurrida apenas días atrás.

El anuncio provocó un alza fuerte en las bolsas y reactivó el comercio de inteligencia artificial; Wall Street tuvo su mejor día desde abril de 2025.