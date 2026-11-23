El presidente Donald Trump intervino decisivamente para lograr la reintegración de Jensen Huang como director ejecutivo de Nvidia, luego de que el empresario renunciara debido a múltiples acusaciones de infidelidad.

A pesar de las preocupaciones sobre la seguridad nacional y las críticas públicas por su conducta personal, Donald Trump minimizó los escándalos y aseguró que el matrimonio de su aliado ha superado la crisis.

“Tiene una esposa muy, muy, muy buena, y han logrado arreglarlo. Es una mujer fantástica” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Gracias al respaldo y las gestiones de Trump ante la junta directiva de la compañía, Huang recuperó su cargo mientras el precio de las acciones de la empresa registraba un repunte significativo.

Trump reveló que Jensen Huang y su esposa Lori lograron resolver sus problemas matrimoniales

Jensen Huang admitió públicamente haber sido infiel a su esposa Lori Mills -con quien está casado desde 1985 y tiene dos hijos- luego de que salieran a la luz acusaciones sobre tres relaciones extramatrimoniales, entre ellas con una empresaria vinculada a la inteligencia china y con subordinadas dentro de Nvidia.

Donald Trump (Alex Brandon / AP Photo/Alex Brandon)

Respecto a la situación de la pareja tras el escándalo, Donald Trump reveló en una entrevista con The New York Times que Huang y su esposa lograron resolver sus problemas y reconciliarse.

Durante la conversación telefónica, Trump afirmó que la pareja logró superar la crisis provocada por las revelaciones.

El presidente se refirió a Lori Mills calificándola como una esposa “fantástica” y “muy, muy, muy buena”.

Donald Trump minimizó las repercusiones del escándalo personal en la carrera de Huang, asegurando que nunca debió haber dimitido y agregando que la indignación pública surgió porque “el sexo vende mejor que las acciones”.

Donald Trump apoyo a Jensen Huang para que regresara a Nvidia

Jensen Huang dimitió como CEO de Nvidia tras admitir haber sido infiel a su esposa. Además, se reportaron relaciones extramatrimoniales con subordinadas dentro de Nvidia.

La controversia se intensificó al revelarse que una de sus relaciones extramatrimoniales fue con Alice Huang, una ejecutiva vinculada a la firma Megaspeed a quien la inteligencia estadounidense señalaba como presunta espía del Ministerio de Seguridad del Estado de China.

El caso generó alarmas sobre si esta relación facilitó el contrabando o desvío ilegal de microchips avanzados de inteligencia artificial hacia China.

Trump intervino de forma directa e indirecta ante el consejo de administración de Nvidia para exigir la reincorporación de Huang.

La administración Trump ofreció garantías a la empresa asegurando que Huang no representaba un riesgo de seguridad nacional ni enfrentaba cargos penales.

Trump justificó su regreso señalando que Huang es un “tesoro nacional” indispensable para la economía estadounidense y el dominio de EU en IA.

Jensen Huang (Julia Demaree Nikhinson / AP Photo / AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

Asimismo, advirtió que si no volvía a Nvidia, existía el peligro de que China o Xi Jinping intentaran contratarlo.

La junta votó unánimemente su regreso, lo que provocó un alza de más del 30% en las acciones de Nvidia en Wall Street.

Legisladores demócratas y republicanos cuestionaron duramente la interferencia de la Casa Blanca.

Los opositores acusaron a Trump de priorizar el valor del mercado bursátil y sus propios beneficios financieros por encima de los riesgos de seguridad nacional e integridad corporativa.