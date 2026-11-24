A través de sus redes sociales, NVIDIA compartió una imagen de Jensen Huang tras confirmarse su regreso como CEO de la empresa.

Con este movimiento, ratificaron el regreso definitivo de Jensen Huang a la dirección ejecutiva del líder mundial de semiconductores.

Jensen Huang regresa como CEO de NVIDIA; empresa mantendrá investigación

El lunes 23 de noviembre de 2026, NVIDIA informó la restitución de Jensen Huang como su CEO, luego de que el consejo directivo de la firma aprobara esta decisión por unanimidad.

De acuerdo con la empresa, se realizó una evaluación exhaustiva de su desempeño estratégico y la completa validación de su gran capacidad de liderazgo organizativo.

En este sentido, la imagen muestra a un gran número de empleados de NVIDIA aplaudiendo el regreso de Jensen Huang como CEO.

Por su parte, se puede observar al directivo con la mano en el corazón, visiblemente agradecido y conmovido por el recibimiento.

NVIDIA señaló que pese al regreso de Jensen Huang, la investigación interna en su contra por una posible operación de inteligencia extranjera que lo habría tenido como objetivo continuará.

Mientras tanto, reportes financieros indicaron que las acciones de la empresa subieron un 30% en Wall Street luego de confirmarse su restitución como CEO.

Lo anterior, luego de que se reportara una caía importante en la bolsa tras el escándalo por una relación sentimental con una mujer señalada como supuesta espía China.