Las críticas por el regreso de Jensen Huang al frente de Nvidia siguen creciendo en Estados Unidos y ahora sumaron la voz de Hillary Clinton.

Hillary Clinton, exsecretaria de Estado, cuestionó públicamente las circunstancias que rodearon la restitución del empresario al frente de una de las compañías tecnológicas más influyentes del mundo y expresó inquietudes relacionadas con la seguridad nacional, la transparencia corporativa y posibles conflictos de interés.

Sus declaraciones se producen en un contexto de creciente polarización política, donde la decisión también ha provocado reacciones encontradas entre aliados y detractores del presidente Donald Trump.

Hillary Clinton lanza preguntas en X tras el regreso de Jensen Huang a Nvidia

Nvidia anunció que Jensen Huang sigue siendo el director ejecutivo y Hillary Clinton lanzó preguntas en X; compartió una fuerte crítica a la empresa y el gobierno estadounidense.

¿Es un escándalo de seguridad nacional? Sí. ¿Es un escándalo de corrupción? Sí. ¿Es un escándalo de comercio privilegiado? Sí. ¿Es un escándalo de manipulación del mercado? Sí. Si es “superinteligencia”, llámalo Supergate. Hillary Clinton

Hillary Clinto argumenta sus preguntas, mencionando que hay una preocupación por la seguridad nacional, corrupción, uso de información privilegiada y manupulación en el mercado.

Hillary Clinton cuestiona el regreso de Jensen Huang a Nvidia (X/@HillaryClinton)

La excandidata a la presidencia de Estados Unidos habría lanzado un reclamo hacia Nvdia por comprometer la seguridad nacional y enriquecerse con el regreso de Jesen Huang.

El Consejo de Administración de Nvidia anunció el lunes que Jensen Huang regresaría a su cargo por unanimidad.

Nvidia aseguró que había tenido reuniones con Jensen Huang y estaban conformes con su sinceridad y capacidad ara dirigir la empresa.

A diferencia de Hillary Clinton, Donald Trump celebró que Jensen Huang regrese a su cargo y calificó la decisión como “absolutamente genial”.

Restitución de Jensen Huang habría provocado una disputa política en Estados Unidos

Donald Trump admitió que presionó a Nvidia para que Jensen Huang regresara a su cargo, a pesar del escándalo por una relación extramarital y espionaje.

Hakeem Jeffries, líder de la bancada demócrata, criticó la interferencia de Donald Trump como “irresponsables, indefendible e incompresible”.

Los demócratas han señalado las acciones de Donald Trump con Nvidia como un intento de enriquecerse a expensas de la seguridad nacional de Estados Unidos.

Hillary Clinton se unió a los reclamos a Donald Trump, pues dentro de sus preguntas habría denunciado actos de presunta corrupción.