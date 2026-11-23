Secretaría de Gobernación reactivó el permiso de operación de Ganador Azteca, casinera de Ricardo Salinas Pliego, ligada a las plataformas de apuestas Bet365 y Betano.

El Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado, cuestionó el proceder de Segob, institución pública que un año atrás suspendió el permiso de operación a Ganador Azteca por sospechas relacionadas con lavado de dinero.

La resolución judicial, notificada el 5 de noviembre de 2026 e inapelable, establece que la Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS) no agotó el procedimiento legal requerido antes de suspender el permiso.

De acuerdo con el expediente, el 25 de octubre de 2025, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) solicitó a la DGJS una relación de empresas del sector de apuestas que presentaran mayor exposición a operaciones de lavado de dinero.

En respuesta, la dependencia elaboró una lista mediante una selección aleatoria, lo que no demuestra que las empresas del sector efectivamente hayan cometido un delito.

Jueza resolvió que las cuentas del casino de Salinas Pliego continuarán bloqueadas (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Concurso mercantil impide la reapertura de Ganador Azteca

Ganador Azteca ganó una pelea, pero no la batalla. El 18 de septiembre de 2026, la casinera inició un procedimiento voluntario de concurso mercantil por insolvencia financiera.

Ganador Azteca fue una de 15 filiales de Grupo Salinas que solicitaron ingresar a este mecanismo por lo que aunque Segob reactivó su permiso de operación, las restricciones del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos para empresas en concurso mercantil impiden o limitan la reapertura inmediata de plataformas como Bet365 y Betano.

Esto significa que las cuentas de los usuarios permanecen congeladas. Aunado a esto, algunas personas se han quejado de recibir mensajes de Bet365 en el que se les indica que se les realizará un posible cobro por inactividad, alrededor de 50 pesos mexicanos ó el 5% del saldo cada 28 a 35 días.

Sin embargo, hasta el momento, no se ha confirmado que estos cobros se estén realizando.