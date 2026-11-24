En Tapachula, Chiapas, productores de café de distintas comunidades protestaron contra Nestlé la tarde de este lunes 23 de noviembre; acusan monopolio de la empresa y bajos precios, por lo que exigen pagos justos.

Los productores de café, de Sonosuco así como de municipios desde Unión Juárez a Mapastepec marcharon por Tapachula, debido a que pese a los diálogos con Nestlé, la empresa se ha negado a subir a 60 pesos por kilo.

En Chiapas, de acuerdo con los caficultores, se producen alrededor de 300 mil toneladas de café al año, de las cuales acusan que grandes pérdidas por negativa de Nestlé a pagar lo justo que sería más de 45 pesos.

Productores de café protestan contra Nestlé en Tapachula, Chiapas; exigen precios justos

En Tapachula, Chiapas, se vio una protesta contra Nestlé, de al menos 300 productores de café quienes marcharon hasta el Palacio de Ayuntamiento, en donde realizaron un mitin para dar a conocer sus exigencias.

Los cafetaleros acusan pagos de 43 pesos por kilo de grano pese a que en el supermercado Nestlé vende esa misma cantidad por hasta 580 pesos, por lo que exigen precios justos, ya que señalan, no pagan ni la producción.

Los productores de café mencionaron que han mantenido diálogo con Nestlé, a la cual le expresaron la subida de precios que ha afectado a al menos 165 mil familias en varios municipios.

Sin embargo, Nestlé se ha negado a realizar el ajuste de precios ni reconocer el aumento en costo y siguen pagándoles barato, lo que productores de café señalaron como un trato inmerecido de una empresa presuntamente responsable.

Productores de café protestan contra Nestlé en Tapachula, Chiapas, por bajos precios (Captura de pantalla)

Productores de café acusan a Nestlé de monopolio en Chiapas: buscan otras opciones de venta

Los cafetaleros protestantes también piden la intervención del gobierno de Chiapas para entablar una mesa de negociación con Nestlé, para que pague 60 pesos por kilo, que incluye una utilidad digna a los productores.

Ya que de no mejorar el precio, se podrían abandonar los cafetales, debido al monopolio que mantendría Nestlé en el café de la zona, como acusaron los productores durante la protesta.

Por ello, también pidieron una contraparte para comprar el café y hacer una marca que compita con Nescafé de Nestlé, por lo que propusieron a Bienestar para que adquieran a un mejor precio su producción.