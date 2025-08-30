A través de un correo, Netflix le notificó a todos sus suscriptores en México que muy pronto se eliminará el plan básico.

En su lugar, Netflix pondrá un plan estándar con anuncios, el cual se hará efectivo a todos los suscriptores que estaban en el básico.

Nuevos precios en Netflix tras eliminar el plan básico

Netflix anunció que a partir del 12 de octubre se eliminará el plan básico, dejando los siguientes planes y precios:

Plan Estándar con anuncios: 119 pesos al mes

Plan Estándar: 249 pesos al mes

Plan Premium: 329 pesos al mes

Netflix (Unsplash)

Quienes tienen el plan básico de Netflix pasarán a formar parte del Plan Estándar con anuncios , que tiene un precio de 119 pesos al mes.

De acuerdo con la compañía de streaming, este nuevo plan ofrece lo siguiente:

Video en Full HD

2 dispositivos al mismo tiempo para ver y descargar contenido

Además, menciona que los anuncios no aparecerán en perfiles para niños y que los comerciales están estratégicamente diseñados para no ser intrusivos.

Algo más que se mencionó es que este plan será más barato, pues le ahorrará un 25% al mes a los usuarios.

Netflix Logo (Netflix)

¿Por qué Netflix eliminó su plan básico?

Netflix no dio una razón del por qué eliminará el plan básico, aunque es posible que sea parte de la estrategia que emprendió la marca hace unos años.

Recordemos el severo colapso en los primeros meses de 2022, donde vio un déficit de varios miles de suscriptores durante meses continuos.

Fue en noviembre de ese mismo año cuando introdujo el plan con anuncios, más barato, con el fin de atraer nuevos suscriptores y tener ingresos por publicidad.

Dicho movimiento le produjo grandes resultados, así que ahora eliminarán la opción básica sin anuncios, dejando a los planes más caros como los único sin comerciales .

Con esto, obligarían a los suscriptores de Netflix a pagar más si no quieren ver anuncios.

Además de atraer nuevos con su plan más barato, y seguirán teniendo ingresos de patrocinadores.