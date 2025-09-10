Bárbara de Regil -de 38 años de edad- confirmó que Rosario Tijeras tendrá quinta temporada en Netflix.

Y en esta ocasión, además de interpretar a la protagonista, Bárbara de Regil será productora de la serie.

Bárbara de Regil (Bárbara de Regil Facebook @Bárbara de Regil)

Esto dijo Bárbara de Regil de la quinta temporada Rosario Tijeras en Netflix

Durante una entrevista en exclusiva para ‘The Hollywood Reporter’, Bárbara de Regil confirmó que Rosario Tijeras tendrá quinta temporada en Netflix.

Bárbara de Regil no dio detalles sobre el estreno de la nueva temporada de la serie; sin embargo, aseguró que hay 10 veces más acción que en la temporada pasada.

La quinta temporada de Rosario Tijeras comenzará en donde terminó la cuarta temporada, donde Rosario ve un ángel y cree que es una ilusión.

Y aunque su personaje conservará su esencia valiente y fuerte, Bárbara de Regil aseguró que Rosario continuará evolucionando.

Además, la actriz compartió que, además de interpretar a la protagonista, s erá productora y asumirá tareas de dirección en ciertas unidades de grabación.

Bárbara de Regil

Por el momento, Bárbara de Regil señaló que continúa su entrenamiento físico agregando otros tipos de artes marciales.

Las grabaciones de la quinta temporada de Rosario Tijeras en Netflix habrían comenzado en julio de este año, pero aún se desconocen detalles de la serie de acción, tales como:

Fecha de estreno

Cantidad de episodios

Próxima temporada

Bárbara de Regil

¿Rosario Tijeras tendrá “muchas temporadas”?

A pesar de que Bárbara de Regil no dio muchos detalles sobre el estreno de la quinta temporada de Rosario Tijeras, habría insinuado ”muchas temporadas" más.

Y es que en su entrevista en exclusiva para ‘The Hollywood Reporter’, Bárbara de Regil aseguró que la historia de Rosario Tijeras contaba con mucha acción, lo que a su vez permite seguir ampliando la historia.

Sin embargo, Bárbara de Regil no confirmó que además de la quinta temporada de Rosario Tijeras fuera a haber más estrenos en Netflix que siguieran la historia del personaje más importante de su carrera.