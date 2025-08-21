Estrenos Netflix septiembre 2025: Lista completa por categorías de todo lo que llega a México

La famosa plataforma de streaming ya ha revelado todo lo que está por llegar a México en los estrenos Netflix septiembre 2025.

Así que presta atención, que te traemos todo lo que no deberás dejar pasar de ver en los estrenos Netflix septiembre 2025 con la lista completa de lo que llegará a México.

Lista completa por categorías para México de los estrenos en Netflix para septiembre 2025

Checa todo lo que se tendrá, pues continuación te dejamos la lista completa y por categorías para México de todo lo que llega en los estrenos Netflix septiembre 2025 con todo nuevo que podrás ver dentro catálogo de la popular plataforma de streaming:

Estrenos para series en Netflix septiembre 2025

En series, los estrenos Netflix septiembre 2025 tendrá:

Merlina: Temporada 2 Parte 2 (03/09/2025)

Cuenta atrás: Canelo v Crawford (04/09/2025)

La nobleza de las flores (07/09/2025)

Las muertas (10/09/2025)

Tú y todo lo demás (12/09/2025)

Black Rabbit (18/09/2025)

The BA***DS of Bollywood (18/09/2025)

El hotel embrujado (19/09/2025)

El refugio atómico (19/09/2025)

Incontrolables (25/09/2025)

Alice in Borderland: Temporada 3 (25/09/2025)

La casa Guinness (25/09/2025)

Estrenos para películas en Netflix septiembre 2025

En películas, los estrenos Netflix septiembre 2025 serán:

Mente indomable (01/09/2025)

Rápidos y furiosos (02/09/2025)

+ Rápido + Furioso (02/09/2025)

Rápido y furioso (02/09/2025)

Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw (02/09/2025)

Rápidos y furiosos 5in control (02/09/2025)

Rápidos y furiosos 6 (02/09/2025)

Rápidos y furiosos 7 (02/09/2025)

Rápido y furioso: Reto Tokio (02/09/2025)

She’s All That (06/09/2025)

El otro París (12/09/2025)

El infiltrado del KKKlan (18/09/2025)

Y ella dijo quizás (19/09/2025)

Orgullo y prejuicio (19/09/2025)

French Lover (26/09/2025)

Rut y Booz (26/09/2025)

Estrenos para documentales en Netflix septiembre 2025

En documentales, los estrenos Netflix septiembre 2025 son:

Falso amor y venganza (05/09/2025)

Nombre artístico: Charlie Sheen (10/09/2025)

Matchroom: Los reyes del espectáculo deportivo (17/09/2025)

Estrenos para eventos en vivo en Netflix septiembre 2025

En eventos en vivo, los estrenos Netflix septiembre 2025 tendrá:

Canelo Álvarez vs. Terence Crawford (13/09/2025)

Estrenos para caricaturas en Netflix septiembre 2025

En caricaturas, los estrenos Netflix septiembre 2025 son:

Concierge Pokémon: Temporada 1 - Parte 2 (04/09/2025)

Dr. Seuss: Pez rojo, pez azul (08/09/2025)

Horizontes Pokémon (Temporada 2): En busca de Laqua: Parte 4 (26/09/2025)