Las Muertas es la nueva apuesta de Netflix en cuanto a series basadas en hechos reales en México, contando con un elenco multiestelar.

Con esto, Netflix promete que Las Muertas será todo un fenómeno como otras producciones del estilo, las cuales han sido alabadas por público y crítica.

Elenco de Las Muertas de Netflix

Aquí tienes el elenco completo de Las Muertas de Netflix, para que identifiques a cada uno de los personajes, actores y actrices:

Arcelia Ramírez, de 57 años de edad, como Arcángela Baladro

Paulina Gaitán, de 33 años de edad, como Serafina Baladro

Alfonso Herrera, de 42 años de edad, como Simón Corona

Joaquín Cosío, de 62 años de edad, como el Capitán Bedoya

Mauricio Isaac, de 50 años de edad, como La Calavera

Leticia Huijara, de 57 años de edad, como Eulalia Baladro

Fernando Bonilla, de 40 años de edad, como Ticho

Enrique Arreola como Escalera

Salvador Sánchez, de 81 años de edad, con personaje por confirmar

Tenoch Huerta, de 44 años de edad, con personaje por confirmar

Las Muertas (Netflix)

¿De qué trata Las Muertas, serie de Netflix?

Las Muertas de Netflix se basa en el libro del mismo nombre escrito por Jorge Ibargüengoitia, el cual a su vez es un relato ficcionado del caso de Las Poquianchis.

Así, Las Muertas de Netflix muestra a las Hermanas Balardo, proxenetas que manejan una red de prostitución y trata en la Ciudad de México en la década de los 60’s.

Al mismo tiempo que se relata la historia de estas, su relación y amoríos, se hace una disección de la corrupción, violencia y abuso alrededor del negocio que manejan.

Tanto en la serie como en el libro, se cambiaron los nombres de todos y cada uno de los involucrados, aunque se asegura que varios de los acontecimientos son reales.

Para el show se contó con la dirección de Luis Estrada, quien además de adaptar la obra, hará varias de sus ya conocidas críticas al gobierno y la sociedad mexicana.

Siendo este también su primer proyecto seriado para una plataforma de streaming, luego de pasar los últimos 35 años haciendo cine en varios países.